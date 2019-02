Barcelona x Athletic Bilbao: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os Blaugranas querem aumentar a vantagem na liderança de La Liga, enquanto os Leones buscam fugir da zona de rebaixamento

O Barcelona encara o Athletic Bilbao neste domingo (10), às 17h45 (Brasília), no San Mamés, pela 23ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui.

Os Blaugranas lideram a La Liga com 50 pontos, cinco a mais que o segundo colocado, Atlético de Madrid, e fará a penúltima partida antes das oitavas de final da Champions League, quando terão pela frente o Lyon. Enquanto isso, os Leones tentam se afastar mais da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 12ª posição com 26 pontos, três a mais que o Rayo Vallecano, atual 18º colocado. No histórico geral, o time catalão leva vantagem sobre a agremiação do País Basco: 113 vitórias para o Barcelona, 74 para o Athletic Bilbao e 37 empates.

Veja informações da partida!

JOGO Barcelona x Athletic Bilbao DATA Domingo, 10 de fevereiro LOCAL San Mamés - Bilbao, ESP HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão do ESPN Brasil na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETIC BILBAO

Apesar da tensão envolvendo as lesões de Iñigo Lekue, Aritz Aduriz e Mikel Rico, o treinador Gaizka Garitano terá boa parte do elenco disponível. Iñaki Williams deve substituir a referência no ataque dos bascos.

Provável escalação do Athletic Bilbao:

BARCELONA

Ernesto Valverde conta com o retorno de Lionel Messi ao time titular após a ausência no jogo de ida por lesão muscular. No restante da escalação, a equipe principal é quem deve ir a campo contra a agremiação que mandará a partida.

Provável escalação do Barcelona: