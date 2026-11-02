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Barcelona x Aston Villa hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Barcelona x Aston Villa
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Aston Villa
Liga dos Campeões

O Barcelona enfrenta o Aston Villa na Champions League. Mas onde assistir à partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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FC Barcelona x Aston Villa: horário do jogo

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Spotify Camp Nou

O jogo entre FC Barcelona e Aston Villa começa em 03/11/2026, às 21h.

FC Barcelona x Aston Villa: onde assistir ao vivo hoje na TV e no streaming?

A partida entre FC Barcelona e Aston Villa será transmitida ao vivo pelo DAZN. O link abaixo leva diretamente à transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Barcelona e Aston Villa?

O FC Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória expressiva por 6 a 1 em casa sobre o Deportivo Alavés, precedida por duas derrotas, para o Real Madrid (2 a 1) e o Paris Saint-Germain (4 a 2). Antes disso, o Barcelona venceu o Real Betis fora de casa por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 na Champions League. Ao todo, a equipe marcou 18 gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Aston Villa também soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League; antes, houve uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na EFL Cup. A vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City é um destaque positivo. Na Champions League, a vitória mais recente do Villa foi por 3 a 1 sobre o Viking. Nas cinco partidas, a equipe marcou oito gols e sofreu sete.

BAR

BAR - Sequência

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AVL

AVL - Sequência

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Barcelona x Aston Villa: escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Aston Villa

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaA. BaldeA. BaldeJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesAlysson EdwardAlysson EdwardI. MbayeI. MbayeJ. McGinnJ. McGinnN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Aston Villa

Técnico

  • H. Flick
  • U. Emery

FC Barcelona x Aston Villa: momento das equipes

BAR

BAR - Sequência

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
RMA
D1-2
ALA
V6-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
AVL

AVL - Sequência

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
FUL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

FC Barcelona x Aston Villa: histórico de confrontos diretos

FC Barcelona x Aston Villa: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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