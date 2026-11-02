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FC Barcelona x Aston Villa: horário do jogo
O jogo entre FC Barcelona e Aston Villa começa em 03/11/2026, às 21h.
FC Barcelona x Aston Villa: onde assistir ao vivo hoje na TV e no streaming?
A partida entre FC Barcelona e Aston Villa será transmitida ao vivo pelo DAZN. O link abaixo leva diretamente à transmissão.
Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Barcelona e Aston Villa?
O FC Barcelona chega a esta partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma vitória expressiva por 6 a 1 em casa sobre o Deportivo Alavés, precedida por duas derrotas, para o Real Madrid (2 a 1) e o Paris Saint-Germain (4 a 2). Antes disso, o Barcelona venceu o Real Betis fora de casa por 5 a 2 e o Galatasaray por 4 a 1 na Champions League. Ao todo, a equipe marcou 18 gols e sofreu dez nessas cinco partidas.
O Aston Villa também soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League; antes, houve uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na EFL Cup. A vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City é um destaque positivo. Na Champions League, a vitória mais recente do Villa foi por 3 a 1 sobre o Viking. Nas cinco partidas, a equipe marcou oito gols e sofreu sete.
FC Barcelona x Aston Villa: escalações
Prováveis escalações de Barcelona x Aston Villa
FC Barcelona x Aston Villa: momento das equipes
FC Barcelona x Aston Villa: histórico de confrontos diretos
FC Barcelona x Aston Villa: as tabelas
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