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FC Barcelona x Aston Villa: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

O jogo entre FC Barcelona e Aston Villa começa em 03/11/2026, às 21h.

FC Barcelona x Aston Villa hoje ao vivo: onde assistir na TV e por streaming?

A partida entre FC Barcelona e Aston Villa será transmitida ao vivo pelo DAZN. O link abaixo leva você diretamente à transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com FC Barcelona e Aston Villa?

O FC Barcelona chega à partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, goleou o Deportivo Alavés por 6 a 1 em casa, após sofrer duas derrotas, para o Real Madrid (2 a 1) e o Paris Saint-Germain (4 a 2). Antes disso, o Barcelona venceu o Real Betis por 5 a 2 fora de casa e o Galatasaray por 4 a 1 na Champions League. No total, a equipe marcou 18 gols e sofreu dez nessas cinco partidas.

O Aston Villa também soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fulham na Premier League, precedido por uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth na EFL Cup. Entre os resultados positivos, destaca-se a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City. Na Champions League, o Villa venceu o Viking por 3 a 1 em sua partida mais recente. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou oito gols e sofreu sete.

FC Barcelona x Aston Villa: escalações

FC Barcelona x Aston Villa: momento das equipes

FC Barcelona x Aston Villa: retrospecto dos confrontos diretos

FC Barcelona x Aston Villa: as tabelas de classificação