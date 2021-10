Barcelona x Alavés: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (30), pela 12ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No primeiro jogo pós-demissão de Koeman , o Barcelona recebe o Alavés neste sábado (30), no estádio Camp Nou, à partir das 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no Star+, por streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Alavés DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Camp Nou, Barcelona - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Culés tentam se recuperar na La Liga / Foto: Getty Images

O Star+, por streaming, exibirá a partida deste sábado (30). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Esperando a provável chegada de Xavi para substituir Koeman, o Barça volta aos gramados tentando evitar a terceira derrota consecutiva na La Liga.

Sergi Barjuan, treinador do Barcelona B, comandará a equipe contra o Alavés, mas terá vários desfalques: Araújo, Pedri, De Jong, Braithwaite, Dembelé e Ansu Fati todos estão lesionados e não entrarão em campo.

Já o Alavés, na 16ª colocação, quer vencer para se afastar da zona da degola: a expectativa é que o técnico Javier Calleja mantenha o time que bateu o Elche nesta última terça-feira (26).

A única possível baixa é o goleiro Fernando Pacheco, que sofreu uma pancada. Pacheco, porém, deve ir para o jogo.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, García e Alba; Gavi, Busquets e Coutinho; Dest, Aguero e Depay.

Provável escalação do Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune e Duarte; Moya e Loum; Pellistri, García e Rioja; Joselu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 2 Real Madrid La Liga 24 de outubro de 2021 Rayo Vallecano 1 x 0 Barcelona La Liga 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo de Kiev x Barcelona Champions League 2 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Celta x Barcelona La Liga 6 de novembro de 2021 12h15 (de Brasília)

ALAVÉS

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 2 Alavés La Liga 23 de outubro de 2021 Alavés 1 x 0 Elche La Liga 26 de outubro de 2021

Próximas partidas