Barcelona vs Neymar: disputa entre clube e jogador termina com paz

Clube e atacante chegaram a um acordo de amigável para pôr fim aos processos judiciais entre as partes após quatro anos

O Barcelona informou na manhã desta segunda-feira (26) que chegou a um acordo de "forma amigável" com Neymar. O clube espanhol em uma nota disse que as duas partes optaram por encerrar de forma amistosa e extrajudicialmente todos os processos que estavam em curso desde a saída do jogador, em 2017.

No comunicado o Barcelona disse: "O clube e o jogador assinaram um acordo para pôr fim aos procedimentos judiciais que estavam pendentes entre as ambas as partes: três processos na Justiça trabalhista e um processo civil"

A disputa judicial entre Neymar e Barcelona teve início assim que o jogador decidiu mudar de clube rumo ao PSG. O clube francês, pagou 222 milhões de euros (equivalentes 821 milhões de reais na época).

No entanto, o Barcelona decidiu entrar com uma ação contra o jogador, referente a 8,5 milhões de euros como parte do bônus pago pela renovação do contrato em 2016. A equipe espanhola alegava que Neymar havia quebrado o acordo porque não cumpriu seu vínculo de contrato ao decidir mudar de clube. Além disso, a equipe cobrava uma multa de 10% sobre o valor da venda.

(Foto: Getty Images)

Neymar também havia entrado com uma ação contra o Barça, o jogador cobrava 26 milhões de euros sobre um bônuns integral da sua renovação com a equipe ainda em 2016. Os advogados do jogador argumentavam que ele tinha o direito de receber todo o valor pela assinatura do contrato, referentes a 43,6 milhões de euros.

Um tribunal catalão decidiu a favor do Barcelona em junho de 2020, com Neymar condenado a pagar ao seu ex-clube em 6,7 milhões de euros pela quebra do contrato.

Vale lembrar, que a mudança de Neymar do Santos para o Barcelona também foi cercada de investigações. A Alta Corte da Espanha inícou uma investigação sobre fraude no contrato e corrupção pelo valor da transferência.

A disputa entre as partes perdurou quatro anos, até o Barcelona anunciar que havia chegado a um acordo amigável com o atleta. Todas as investigações entre clube e jogador também estão encerradas.

Pelo Barcelona, Neymar disputou 186 jogos e marcou 105 gols. Ele ganhou duas ligas espanholas, três Copas do Rei, duas Supertaças da Espanha, Liga dos Campeões, Supecopa e um Mundial de Clubes. Atualmente o jogador defende as cores do PSG, da França.