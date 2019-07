Barcelona volta a sorrir, e Griezmann ajuda em recuperação de Dembélé

Griezmann e Frenkie De Jong agitam o vestiário e arrastam jogadores antes apáticos e até meio ausentes, como Ousmane Dembélé

O choro do fim da temporada passada, na final da Copa del Rey contra o , já é passado. O bom humor persiste nos treinamentos do no , onde novos reforços - Frenkie De Jong, Norberto Neto e Antoine Griezmann - estão mostrando uma grande capacidade de integração que pode levá-los a ser tão importante fora de campo como dentro, especialmente o holandês e o francês.

Durante a primeira semana de treinamentos na cidade esportiva, não estranho ver De Jong parado na porta do estacionamento dos atletas, dando autógrafos e fazendo fotografias até que todos os torcedores ficassem satisfeitos.

O ex-jogador do não fica sem um sorriso sequer dentro do campo de jogo. Contra o , ele foi visto dando uma bronca em Neto por não lhe dar uma bola longa para iniciar uma jogada de contra-ataque. De Jong ama o que faz, sabe o que esperam dele e não quer vacilar no Camp Nou.

Griezmann, por sua, vez, se mostra igualmente satisfeito e aceita com bom humor as piadas dentro do vestiário. Sem Leo Messi, o francês faz um curso acelerado sobre o que é o Barcelona. Basta ver o rosto de Ousmane Dembélé, antes apático e ausente em algumas ocasiões, hoje radiante como nunca ao lado do compatriota.

O ex-atleta do , além disso, passou na zona mista sem passar por uma ducha ao menos e visivelmente cansado. Um gesto que pode parecer pequeno, mas que mostra a vontade de ajudar o clube que não conta com mais que Jordi Alba e Ivan Rakitic nestes casos.