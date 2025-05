Barcelona x Villarreal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 37ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Villarreal na tarde deste domingo (18), às 14h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já campeão com duas rodadas de antecedência após vencer o Espanyol fora de casa, o Barcelona entra em campo neste domingo para celebrar o título com sua torcida no confronto contra o Villarreal. Com o título garantido, o técnico Hansi Flick pode aproveitar a partida para testar novas peças. Do outro lado, o Villarreal encara o jogo com seriedade: em quinto lugar com 64 pontos, o time precisa de uma vitória para carimbar sua vaga na próxima edição da Champions League. Após bater o Leganés por 3 a 0, a equipe chega embalada e disposta a atrapalhar a festa blaugrana.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Fort, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri, Fermín; Fati, Yamal e Victor. Técnico: Hnasi Flick.

Villarreal: Júnior; Navarro, Foyth, Costa, Pedraza; Parejo, Gueye, Baena; Pepe, Pino e Ayoze Pérez. Técnico: Marcelino.

Desfalques

Barcelona

Ferran Torres, Jules Koundé, Marc Bernal e Ronald Araújo estão fora.

Villarreal

Illias Akhomach, Raul Albiol e Thierno Barry estão fora.

Quando é?