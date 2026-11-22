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Villarreal e Barcelona trocaram declarações após o confronto disputado nesta tarde no Camp Nou. O Barcelona venceu uma partida acirrada, marcada por decisões da arbitragem (sete cartões amarelos e dois vermelhos) que provocaram polêmicas com potencial para se prolongar nas próximas horas.

Os visitantes saíram na frente com gols de Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi, mas sofreram a virada no segundo tempo, com gols de Gerard Martin e Fermin Lopez, além de um gol contra do zagueiro Pau Navarro.

Uma vitória de importância fundamental para o Barcelona, que manteve sua vantagem sobre o Real Madrid (segundo colocado, três pontos atrás) e pode se preparar da melhor maneira para o jogo da Champions League, marcado para quarta-feira, fora de casa, contra o Sabah Futbol Klubu.

O Villarreal, que permaneceu na décima colocação, criticou após a partida a atuação do árbitro e, sobretudo, o comportamento dos jogadores do Barcelona em campo.

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Quem disparou as críticas aos adversários foi Santi Comesana, em entrevista à Dazn: "O primeiro gol do Barça nos destruiu psicologicamente. Gulacsi nem tocou na bola, e o árbitro marcou escanteio. A mesma coisa aconteceu no Bernabéu. A pressão que Barcelona e Real Madrid exercem sobre os árbitros é imensa. No primeiro tempo, sete jogadores do Barça cercaram o árbitro para reclamar, e isso fez a diferença", afirmou o meio-campista de 30 anos. "No segundo tempo, ele marcou quatro faltas seguidas, todas muito duvidosas."

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Pedri respondeu de imediato, rebatendo as críticas recebidas. "Sempre há pressão sobre o árbitro, não vem só de nós. Acho que Moleiro deveria ter sido expulso, mas não quero criticar o árbitro: apitar é complicado."

Com a partida encerrada, o Barcelona poderá começar a se concentrar nos próximos jogos, considerados fundamentais para alcançar os objetivos traçados no verão, e pensar com tranquilidade na janela de transferências de inverno, que poderá ser movimentada em termos de saídas.

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Alejandro Balde (que não foi utilizado nem hoje pelo técnico Hansi Flick), por exemplo, avalia deixar o clube para se transferir para uma equipe capaz de lhe dar mais espaço e minutos em campo. A Juventus, nesse sentido, começou a monitorá-lo. Gavi, que perdeu espaço na hierarquia do treinador alemão e hoje só entrou em campo nos acréscimos, também pode sair. Quanto a janeiro, resta esperar. Por enquanto, o Barcelona comemora os três pontos e a quarta vitória consecutiva entre La Liga e Champions.