Barcelona vende parte dos direitos de televisão para poder investir na janela

O clube Blaugrana ativa assim uma das famosas 'alavancas' para poder realizar uma transferência.

O Barcelona ativou uma das famosas 'alavancas' que lhe permitem realizar uma transferência para reforçar o elenco que na temporada passada ficou sem levantar nenhum título. Especificamente, o clube teve que tocar na galinha dos ovos de ouro, os direitos televisivos, vendendo 10% de seus direitos da LaLiga para o fundo de investimento Sixth Street, conforme relatado pelo Barça em comunicado.

A entidade presidida por Joan Laporta estima que esta operação irá gerar "uma mais-valia total de 267 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) para esta temporada". Por sua vez, a Sixth Street receberá os benefícios desses 10% dos direitos televisivos por 25 anos.

Com isso, o FC Barcelona pretende reverter o saldo negativo de 144 milhões de euros (R$ 761,5 milhões) que tem no limite salarial para incorporar um jogador que torne o elenco liderado por Xavi Hernández mais competitivo.

"O FC Barcelona deu hoje um passo importante para melhorar os recursos financeiros do Clube e seu posicionamento competitivo através de um investimento da Sixth Street, uma empresa líder mundial em investimentos com ampla experiência no mundo do esporte.

Com esta transação, o FC Barcelona gera um ganho de capital total de 267 milhões de euros para a temporada atual. A Sixth Street investirá inicialmente 207,5 milhões de euros e receberá da LaLiga o benefício econômico de 10% dos direitos televisivos do Clube durante os próximos 25 anos.

A transação segue uma proposta esmagadoramente apoiada pelos membros do Clube em sua recente Assembleia Geral Extraordinária.

"Estamos ativando as alavancas econômicas e executando nossa estratégia paciente, sustentável e eficiente para fortalecer a base financeira do Clube", disse Joan Laporta, presidente do FC Barcelona. "A Sexta Rua é um forte apoiador do futebol, um investidor experiente no mundo do esporte e da mídia global e, como parceiro, trará conhecimentos e recursos significativos, ao mesmo tempo em que nos permitirá administrar nossas operações de forma independente".

"Acreditamos na estratégia que Joan Laporta e o FC Barcelona estão implementando e estamos orgulhosos de que um dos clubes de maior sucesso no futebol nos escolheu para ser seu parceiro e fornecedor de soluções de capital", disse Alan Waxman, co-fundador e CEO da Sixth Street. "Nossa equipe espera construir uma parceria de longo prazo, fornecendo nosso capital flexível e nossa ampla experiência na indústria esportiva para apoiar o Barça, já que este continua a fortalecer sua organização e alcançar seus objetivos estratégicos.