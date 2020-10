Barcelona vê Fati quebrar recorde, mas Messi aumentar jejum em derrota no clássico

O argentino não marca contra o Real Madrid desde que que Cristiano Ronaldo trocou os merengues pela Juventus,

O Barcelona, novamente, não conseguiu levar a melhor sobre o Real Madrid no Camp Nou e, para piorar, foi mais um El Clásico em que Lionel Messi passou em braco. Mas para não dizer que nada de bom veio para o Barça no jogo, Ansu Fati chegou a duas marcas interessantes em sua temporada meteórica com a camisa culé.

Na estreia de Ronald Koeman comandando o Barcelona contra o rival , a equipe catalã levou a pior - mais uma vez. A derrota por 3 a 1, além de marcar o sexto jogo de Zidane invicto no Camp Nou, marcou também o sexto de Lionel Messi sem marcar um gol no El Clásico.

Desde que Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid com destino à Juventus , Messi não deu assistências e nem balançou as redes no grande clássico espanhol. O último gol marcado por ele contra a equipe merengue foi no empate por 2 a 2, em 6 de maio de 2018, no Camp Nou.

E se Messi se vê em uma seca contra o Real, ele também viu seu recorde de jogador mais jovem a marcar no El Clásico neste século ser batido por Vinícius Jr ., atacante merengue. Em março, aos 19 anos e 233 dias, na vitória por 2 a 0, o brasileiro marcou um dos gols e assumiu o posto. Mas hoje, mesmo com a derrota, a marca voltou para o .

Marcando o gol de empate do Barça, ainda aos oito minutos de jogo, Ansu Fati, com 17 anos e 359 dias, se tornou, então, o jogador mais novo a marcar no clássico. Segundo o Barcelona, aliás, o recorde do atacante corresponder à história do confronto, mas registros mostram que Alfonso Navarro, também da equipe culé, é quem detém a marca desde 1947.

O gol de Ansu Fati também marcou o 400º do Barcelona contra o Real Madrid. Mas isso tudo não foi o suficiente para que os culés levassem a melhor sobre o rival, amargurando mais uma derrota, que os deixa cada vez mais longe do G4 e, dependendo dos outros resultados, o Barça pode terminar a rodada na segunda metade da tabela.