Barcelona vai disputar o Clássico com letras chinesas na camisa

O Barcelona entrará em campo nesta quarta-feira (06), contra o Real Madrid pelas semifinais da Copa do Rei, com uma novidade no uniforme. O time espanhol usou as redes sociais para anunciar que os nomes dos jogadores nas camisas vão ser escritos em chinês.

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl