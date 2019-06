Barcelona trabalha para ter pelo menos quatro reforços para próxima temporada

Time catalão estaria atrás de um lateral-esquerdo, dois atacantes versáteis e um centroavante

De acordo com informações do Mundo Deportivo, o trabalha para ter pelo menos quatro reforços para a próxima temporada. A publicação declara que as prioridades na lista blaugrana são um lateral-esquerdo, dois atacantes versáteis e um centroavante. Isso tudo sem contar com Matthijs De Ligt, que é muito pretendido pelo clube, mas seu futuro é uma incógnita.

Antoine Griezmann é o nome do momento no Barcelona. O atacante francês se despediu do , mas ainda não revelou seu futuro. As maiores especulações apontam para o jogador fechando com o Barça. Ele chegaria como um dos atacantes pretendidos pela equipe da Catalunha.

Um lateral-esquerdo também é uma prioridade. Isso porque a despeito da grande temporada feita por Jordi Alba, o lateral espanhol chegou ao final da temporada muito fatigado e sem a mesma força porque jogou em quase todos os jogos. Por isso, ter outro atleta para a posição com o objetivo de revezar com o defensor em algumas partidas pode ser importante. O nome mais falado para a posição é o do brasileiro Filipe Luís, que também se despediu dos colchoneros.

A equipe ainda busca um outro atacante mais versátil e um centroavante que possa fazer sombra a Luis Suárez.

A contratação de Matthijs de Ligt é vista como prioridade pela qualidade do jogador. Ainda assim, caso não consiga De Ligt, o Barça não deve comprar ninguém para a posição pois se diz satisfeito com Piqué, Umtiti, Lenglet e Todibo.