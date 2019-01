Barcelona trabalha para fechar com atacante neste semana, diz jornal

Morata segue como opção mais versátil proposta pelos diretores

O Barcelona ainda está trabalhando para concluir a contratação de um atacante que complementa o time de Ernesto Valverde e preencher a lacuna deixada pela venda de Munir El Haddadi para o Sevilla. E deseja fazer isso o mais rápido possível.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os catalães desejam fechar a assinatura ainda nesta semana, e o alvo é Álvaro Morata, atualmente no Chelsea. No entanto, o espanhol chegaria por emprestado por seis meses (até o final da temporada), e custaria cinco milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões).

Após vencer o Eibar por 3 a 0 no último domingo (13), o Barcelona entra em campo na quinta-feira (17), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Rei, contra o Levante. No primeiro duelo, os catalães foram derrotados por 2 a 1.