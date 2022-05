Barcelona topa vender De Jong ao United, mas quer manter seus 'intocáveis'

O Barcelona está disposto a aceitar uma oferta de cerca de 60 milhões de euros por Frenkie de Jong, com o Manchester United observando atentamente o jogador para a próxima temporada, conforme apurou a GOAL.

Com as finanças ainda precisando ser contidas após a revelação de algumas dívidas, o Barcelona está ciente de que precisa realizar movimentações nessa janela de transferências do verão europeu e, ainda, liberar espaço no elenco.

Levando isso em consideração, e com diversos jogadores considerados negociáveis, pode ser que essa seja uma janela bem movimentado no Camp Nou.

No caso de Frenkie de Jong, o Barça comprou meio-campista holandês do Ajax, ainda no verão europeu de 2019, em um acordo no valor de 75 milhões de euros e mais 11 milhões de euros em bônus. Além disso, o jogador passou a receber um salário de 12 milhões por ano, além de uma multa rescisória de 400 milhões de euros.

Com um contrato até 2026, o Barcelona sabe que pode exigir uma quantia considerável pelo meio-campista holandês. Dessa forma, o clube acredita que possa negociar o jogador por 50 milhões de euros.

Agora, como o Manchester United está preparado para receber Erik ten Hag na próxima temporada, e ainda disposto a abrir seus cofres com reforços, o holandês é visto como um dos nomes ideais para essa nova fase do clube, já que também trabalhou com o treinador no Ajax.

Há um tempo, Frankie de Jong era um dos jogadores considerados intocáveis do Barcelona, mas essa situação mudou rapidamente, principalmente pela questão financeira do clube. Agora, o clube está disposto a ouvir ofertas por cerca de 80% dos jogadores comandados por Xavi.

O treinador, de fato, não está descontente com o desempenho que De Jong apresenta ou com seu potencial valor a longo prazo, mas, mesmo assim, há um consenso dele ser um ativo descartável.

Dessa forma, o clube considera apenas seis jogadores intocáveis e fora de alcance de qualquer negociação. Essa lista é composta por Ansu Fati, Pedri, Gavi, Ferrán Torres, Ronald Araujo e Eric Garcia.

Recentemente, aliás, o Barça apostou nas jovens estrelas das categorias de base, que ganharam muitas chances no time principal.