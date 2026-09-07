O FC Barcelona está adotando medidas extras para o duelo da Liga dos Campeões com o Feyenoord. Os catalães querem evitar que torcedores do time de Roterdã ocupem os setores da casa.

Torcedores do Feyenoord compram com frequência ingressos avulsos para setores destinados à torcida mandante, tanto na Holanda quanto no exterior. O Barça quer evitar que torcedores do Feyenoord que viajaram acabem no meio dos torcedores da casa, colocando todos os ingressos no nome dos compradores.

Em seguida, os stewards vão verificar nos portões de acesso do Camp Nou se os torcedores estão realmente usando um ingresso que está em seu próprio nome. Além disso, o FC Barcelona quer realizar fiscalizações durante a partida para evitar que torcedores do Feyenoord ainda assim ocupem os setores da casa.

O setor visitante está esgotado e o Feyenoord será apoiado em Barcelona por 2.986 torcedores. Todos os nomes são conhecidos pelo clube e pelas autoridades espanholas.

O estádio ainda não está esgotado. Um dos motivos é o horário de início, às 18h45, que para os padrões espanhóis é relativamente cedo. Com isso, surgiu para os torcedores do Feyenoord a possibilidade de conseguir os ingressos restantes para os setores da casa, mas o Barcelona agora tenta sufocar isso logo no início.

Desde 2022, o FC Barcelona endureceu sua política para visitantes, depois que o Eintracht Frankfurt viajou para a cidade catalã com mais de 35 mil torcedores. Isso levou a distúrbios dentro e nos arredores do estádio. Contra o Newcastle United, na temporada passada, a situação voltou a dar errado, já que torcedores ingleses conseguiram ingressos que eram destinados aos fãs do Barça.

O Camp Nou está passando por reformas no momento e tem capacidade para 62 mil torcedores. Quando o terceiro anel estiver pronto, o clube poderá receber 105 mil fãs. Para o duelo com o Feyenoord na próxima quarta-feira, o Barcelona ao menos prefere se precaver.