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O Barcelona suspendeu oficialmente a proibição de acesso ao estádio imposta ao seu principal setor de torcida organizada, a tempo do confronto decisivo pela Champions League contra o Aston Villa. O clube havia aplicado a punição após uma série de infrações disciplinares e preocupações com a segurança durante a derrota para o Real Madrid no El Clásico, partida de grande importância.

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Ultras poderão voltar após repercussão do clássico

O Barcelona confirmou que seu setor reservado aos torcedores que puxam os cantos, conhecido como 'grada de animacion', poderá voltar a funcionar no próximo confronto da Champions League contra o Aston Villa. Em comunicado oficial publicado no site do clube, o Barcelona confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião entre representantes dos departamentos de segurança do clube e líderes de diversos grupos de torcedores, que resultou no fim de uma suspensão temporária. A punição havia impedido o grupo de 1.200 torcedores de comparecer à recente partida do campeonato contra o Alaves por causa de seu comportamento no último confronto com o Real Madrid.

A medida interna veio após uma denúncia formal apresentada pela La Liga aos órgãos disciplinares da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O relatório da liga apontou um ambiente hostil durante o clássico e documentou vários episódios de arremesso de objetos no gramado, incluindo garrafas e isqueiros.

As autoridades demonstraram preocupação especial com os relatos de ofensas verbais dirigidas a figuras públicas como Jose Mourinho e Marc Cucurella. Por isso, o clube catalão está sob forte escrutínio e pode sofrer novas sanções caso esse comportamento continue no Estadi Olimpic Lluis Companys.

Preocupações com a segurança e incidente com Camavinga

Getty Images

Uma das acusações mais graves do relatório oficial envolve uma suposta tentativa de agressão física ao meio-campista do Real Madrid Eduardo Camavinga. Durante a comemoração do segundo gol do Madrid, um torcedor teria tentado atingir o jogador da seleção francesa com o mastro de uma bandeira. Esse episódio, junto com os objetos lançados sobre os jogadores, foi o principal motivo da decisão inicial do clube de impedir a entrada do grupo de torcedores. O clube segue preocupado com os danos que essas ações causam à sua reputação, além da ameaça imediata à segurança dos jogadores em campo.

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Após o relatório detalhar dez infrações disciplinares distintas, os grupos de torcedores assumiram formalmente o compromisso de manter um ambiente civilizado e respeitoso nos próximos jogos. A decisão do clube de permitir o retorno do grupo está sendo apresentada como um voto de confiança e um reconhecimento do papel fundamental do setor em elevar o moral da equipe e criar um ambiente intimidador para os adversários europeus. A atmosfera deverá ser um fator decisivo quando Unai Emery levar sua equipe da Premier League, que vive boa fase, a Barcelona para um importante confronto da fase de grupos da competição europeia.

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Fiscalização rigorosa do comportamento nos próximos jogos

Apesar do fim da suspensão, dirigentes do Barcelona alertaram que o setor será monitorado rigorosamente durante a partida contra o Villa. A direção do clube deixou claro que não hesitará em voltar a proibir a entrada dos torcedores no estádio se as regras de comportamento acordadas não forem cumpridas.

O impacto financeiro desses episódios também preocupa cada vez mais a diretoria, já que as multas aplicadas tanto por órgãos reguladores nacionais quanto europeus continuam se acumulando. Há ainda a ameaça de fechamento parcial do estádio caso a RFEF ou a UEFA conclua que o clube não conseguiu controlar seus torcedores mais exaltados.

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Em comunicado, o clube ressaltou que o compromisso assumido pelos representantes dos torcedores precisa se traduzir em mudanças concretas nas arquibancadas. O Barcelona manifestou a esperança de que o acordo coletivo impeça a repetição desses episódios, protegendo os interesses dos associados, dos demais torcedores e da instituição como um todo.