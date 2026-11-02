Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Barcelona toma decisão importante sobre torcedores ultras antes de confronto com o Aston Villa após polêmica no El Clásico

Siga GOAL no Google

O Barcelona suspendeu oficialmente a proibição de acesso ao estádio imposta ao seu principal setor de torcida organizada, a tempo do confronto decisivo pela Champions League contra o Aston Villa. O clube havia aplicado a punição após uma série de infrações disciplinares e preocupações com a segurança durante a derrota para o Real Madrid no El Clásico, partida de grande importância.

Publicidade

Ultras poderão voltar após repercussão do clássico

O Barcelona confirmou que seu setor reservado aos torcedores que puxam os cantos, conhecido como 'grada de animacion', poderá voltar a funcionar no próximo confronto da Champions League contra o Aston Villa. Em comunicado oficial publicado no site do clube, o Barcelona confirmou que a decisão foi tomada após uma reunião entre representantes dos departamentos de segurança do clube e líderes de diversos grupos de torcedores, que resultou no fim de uma suspensão temporária. A punição havia impedido o grupo de 1.200 torcedores de comparecer à recente partida do campeonato contra o Alaves por causa de seu comportamento no último confronto com o Real Madrid.

A medida interna veio após uma denúncia formal apresentada pela La Liga aos órgãos disciplinares da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O relatório da liga apontou um ambiente hostil durante o clássico e documentou vários episódios de arremesso de objetos no gramado, incluindo garrafas e isqueiros.

As autoridades demonstraram preocupação especial com os relatos de ofensas verbais dirigidas a figuras públicas como Jose Mourinho e Marc Cucurella. Por isso, o clube catalão está sob forte escrutínio e pode sofrer novas sanções caso esse comportamento continue no Estadi Olimpic Lluis Companys.

Preocupações com a segurança e incidente com Camavinga

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Uma das acusações mais graves do relatório oficial envolve uma suposta tentativa de agressão física ao meio-campista do Real Madrid Eduardo Camavinga. Durante a comemoração do segundo gol do Madrid, um torcedor teria tentado atingir o jogador da seleção francesa com o mastro de uma bandeira. Esse episódio, junto com os objetos lançados sobre os jogadores, foi o principal motivo da decisão inicial do clube de impedir a entrada do grupo de torcedores. O clube segue preocupado com os danos que essas ações causam à sua reputação, além da ameaça imediata à segurança dos jogadores em campo.

Publicidade
Publicidade

Após o relatório detalhar dez infrações disciplinares distintas, os grupos de torcedores assumiram formalmente o compromisso de manter um ambiente civilizado e respeitoso nos próximos jogos. A decisão do clube de permitir o retorno do grupo está sendo apresentada como um voto de confiança e um reconhecimento do papel fundamental do setor em elevar o moral da equipe e criar um ambiente intimidador para os adversários europeus. A atmosfera deverá ser um fator decisivo quando Unai Emery levar sua equipe da Premier League, que vive boa fase, a Barcelona para um importante confronto da fase de grupos da competição europeia.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Fiscalização rigorosa do comportamento nos próximos jogos

Apesar do fim da suspensão, dirigentes do Barcelona alertaram que o setor será monitorado rigorosamente durante a partida contra o Villa. A direção do clube deixou claro que não hesitará em voltar a proibir a entrada dos torcedores no estádio se as regras de comportamento acordadas não forem cumpridas.

O impacto financeiro desses episódios também preocupa cada vez mais a diretoria, já que as multas aplicadas tanto por órgãos reguladores nacionais quanto europeus continuam se acumulando. Há ainda a ameaça de fechamento parcial do estádio caso a RFEF ou a UEFA conclua que o clube não conseguiu controlar seus torcedores mais exaltados.

Publicidade

Em comunicado, o clube ressaltou que o compromisso assumido pelos representantes dos torcedores precisa se traduzir em mudanças concretas nas arquibancadas. O Barcelona manifestou a esperança de que o acordo coletivo impeça a repetição desses episódios, protegendo os interesses dos associados, dos demais torcedores e da instituição como um todo.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”