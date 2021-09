Barcelona 'tira o chapéu' para o Real Madrid - ou, pelo menos, para gestão de Florentino

Os catalães vivem situação complicada enquanto os rivais brigam por grandes contratações

Barcelona e Real Madrid protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial e, por isso, é de se espantar que um elogie publicamente o outro. E foi isso que aconteceu, o vice-presidente econômico dos catalães, Eduard Romeu, "tirou o chapéu" para a gestão rival - o que só evidencia mais a situação difícil em que está o time do Camp Nou.

Os problemas do Barcelona não são segredo para ninguém. Vivendo uma situação interna e econômica muito difícil, o time, que há pouco anos era um dos mais temidos do mundo, tem perdido jogadores importantes - em especial Lionel Messi - e não consegue contratar na mesma altura. O Real, por outro lado, está na briga por dois dos grandes jogadores da nova geração - Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na opinião de Romeu, se o Barça tivesse "feito sua lição de casa", poderia estar no mesmo nível e na mesma posição que o grande rival. E para ele, isso tem tudo a ver com a gestão de Florentino Pérez, presidente dos Blancos desde 2009 (no segundo mandato).

"Florentino Pérez dirigiu o clube de uma forma que devemos tirar o chapéu. A nível empresarial, ninguém o vai questionar", disse ao Cadena Cope.

Segundo ele, porém, o Barça, depois dos problemas causados pela gestão de Josep Maria Bartomeu, está caminhando para voltar à estabilidade.

"O presente e o futuro nos condicionam muito. Já tomamos as rédeas em março e em seis meses fizemos um imenso trabalho para melhorar a situação a nível estrutural. Devemos continuar trabalhando, mas pretendemos fazer no menor tempo possível. Poder voltar ao patamar competitivo. Temos que colocar o salário e as despesas do clube em dia para poder voltar ao mundo das transferências e competir cara a cara com os melhores clubes do Europa", explicou.

Enquanto o trabalho é feito internamente, a redução de gastos também é vital para o Barcelona. Desta forma, o clube ainda espera fazer alguns negócios, e Philippe Coutinho e Samuel Umtiti são dois dos favoritos para isso.

No entanto, apesar do que foi dito, Romeu garante que a saída de Ronald Koeman não foi discutida internamente. "Não falamos nada sobre despedi-lo. Estávamos no meio de uma reunião e um colega disse que estava aparecendo em um jornal que estávamos pedindo sua saída. É rigorosamente falso, não faz sentido e não estava na pauta do dia", disse.

Apesar dos questionamentos, vindo principalmente por parte dos torcedores, o trabalho do holandês é visto como satisfatório dentro do clube. "Temos sete pontos em três jogos da La Liga e tivemos o pior rival possível na Liga dos Campeões. Perder para o Bayern faz parte de uma equação, embora tenhamos ficado desapontados".