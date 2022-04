Barcelona terá estádio temporário enquanto Camp Nou passa por reformas

O Barcelona deve se mudar para o Estádio Olímpico para a temporada 2023-24, já que o clube confirmou que o Camp Nou passará por reformas. O estádio do clube catalão foi inaugurado em 1957 e atualmente é o maior da Europa, com capacidade total de 99.354.

O local icônico, que será renomeado como Spotify Camp Nou de 2022-23 em diante, depois que o clube fechou um lucrativo acordo de patrocínio com a empresa de streaming em março, agora está pronto para uma atualização significativa, com o terceiro nível marcado para demolição no próximo verão.

O clube divulgou um comunicado oficial confirmando a notícia, que diz: "Os trabalhos de renovação do Camp Nou, epicentro do projeto Espai Barça, começarão em junho, assim que a temporada de futebol terminar, e de acordo com o edifício autorização aprovada esta manhã."

“As ações dentro do Camp Nou vão incluir a demolição da estrutura adicional na zona do Gol Sul onde estava localizado o Centro Médico, obras de restauração, anticarbonatação e impermeabilização das arquibancadas, além de acabamentos estruturais e a melhoria e reforma da retransmissão sistemas."

O Barça acrescentou que a demolição do terceiro nível será realizada no meio do ano de 2023, o que garantirá que o Camp Nou possa operar com a capacidade próxima do total na próxima temporada. Caso a demolição fosse realizada mais cedo, significaria que o Barça teria que jogar a temporada 2022/23 com apenas 50% da capacidade do Estádio.

📷 Veja como será o novo Espai Barça. As obras terão início no próximo mês de junho. 🏟



👊 #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/P5yOkcELTK — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 28, 2022

Onde o Barça jogará em 2023-24?

O trabalho será realizado no Camp Nou ao longo da campanha 2023-24, com o objetivo de reabrir com 50% de sua capacidade total na temporada seguinte.

O Barça alinhou uma casa temporária enquanto as reformas estão sendo realizadas, com o Estádio Olímpico da Espanha, também conhecido como Estádio Lluís Companys, programado para sediar seus jogos temporariamente.

Com sede em Montjuïc, o terreno tem capacidade para 55.926 pessoas e foi o principal local dos Jogos Olímpicos de 1992.

Os gigantes da Liga também confirmaram que esperam que as reformas no Camp Nou sejam totalmente concluídas em algum momento de 2025-26, com uma nova tela de 360 ​​graus a ser incluída no design final.