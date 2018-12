Barcelona terá camisa retrô na temporada 2019/20, de acordo com imagem vazada na internet

O modelo é absolutamente tradicional, mas não deverá ser usado em jogos oficiais do clube

Como resposta à ira dos torcedores mais tradicionalistas do Barcelona com a camisa quadriculada, no estilo seleção croata, cotada para ser a titular do clube na próxima temporada, a Nike teria preparado um modelo alternativo e condizente com as tradições históricas do clube.

Segundo adiantado pelo site Footyheadlines, a camisa terá listras clássicas, mangas longas, e nenhum patrocínio. O modelo será encontrado nas tendas e lojas oficiais do clube a um preço estipulado de 35 euros.

(Foto: Reprodução/Footyheadlines)