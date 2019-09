Barcelona tentou mandar Coutinho ao City, mas Guardiola vetou contratação

O brasileiro foi negociado com o Bayern de Munique, mas antes disso ele esteve perto de ir para a Inglaterra

O havia decidido já no final da temporada colocar Philippe Coutinho no mercado de transferências. O rendimento do brasileiro não agradou diretoria nem torcida e o clube queria vendê-lo para, entre outras coisas, arrecadar dinheiro para contratar Neymar. A ideia era que o meio-campista se valorizasse durante a e isso aumentaria seu preço.

A diretoria barcelonista ofereceu Coutinho a várias equipes. E um dos primeiros clubes a receber essa oferta foi o , segundo o Marca. Foi uma oferta informal que chegou até Guardiola, que não tinha interesse nenhum no jogador. O treinador admitiu que o brasileiro tem qualidade, mas vê que a posição já está suficientemente bem ocupada. A negativa fez que os catalães seguissem buscando um destino para Coutinho.

O brasileiro estava com o valor em torno de 100 milhões de euros, e o Barça encontrava dificuldades para negociá-lo por um alto preço. Porém, a proposta do de empréstimo com opção de compra no final da temporada agradou e Coutinho hoje é o camisa 10 do clube bávaro.