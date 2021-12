Barcelona tem um problema grave para clubes grandes: se acostumou a perder

Sem anestesia. Sem desculpas de maus pagantes. E nada de histórias para nos manter acordados à noite. Palavras, otimismo incurável, discursos vazios e eufemismos, o grande vazio da realidade permanece. O Bayern emitiu nesta última quarta-feira (08) o certificado oficial da autópsia esportiva do que resta do Barcelona, cujo orgulho e a postura se prolongaram por vinte minutos, uma insignificância quando a exigência era resistir a um oceano de tempo, contra uma equipe que tem tudo o que falta ao Barça: qualidade, solidez, ambição e personalidade.

Transformado em uma pinhata humana pelos Bávaros, o Barcelona redescobriu suas deficiências e se privou da capacidade de sonhar em oferecer a seus fãs a grande noite que merecem. Conclusão: rumo à Liga Europa. Um torneio que é considerado menor e cuja participação é até rotulada como um fracasso, quando a realidade é dura. Há algo muito pior do que jogar na Liga Europa, que é a obrigação de ganhá-la, pois não é exatamente uma caminhada no parque. E a menos que esta equipe passe por uma profunda catarse, neste momento o Barcelona não está à altura de nada. Não é realmente triste, é desesperançoso.

A lista de culpados é tão longa que está começando a se parecer com a lista de Ayra Stark, de Game of Thrones. Bartomeu fez o clube sangrar com uma administração aterrorizante, Koeman convidou o conformismo com um estilo de jogo pacificador e um discurso complacente, Laporta chegou ao Barça envolto num otimismo transbordante, se queimando em cada uma de suas intervenções públicas, Xavi chegou com um peso para suportar e embora ele tenha o apoio da torcida, ele também será um filho dos resultados e não terá crédito infinito. E quanto aos jogadores, bem, é isso mesmo. Messi não está mais lá para sustentar o clube, nem para encobrir os maus resultados, nem para reflutuar a equipe quando ela está indo mal.

Órfão do melhor de todos os tempos, o vestiário caminha, de derrota em derrota, em direção à travessia do deserto. Há um esquadrão maior do que Koeman propôs e menor do que Xavi acreditava que existia. À parte as crianças de La Masia, a realidade é indiscutível. Há cinco anos que o clube assina contratos e não melhora em nada no que já existe, faz tempo que a equipe não tem energia, que o grupo perdeu a liderança e, com o decorrer dos jogos, os torcedores estão questionando se os jogadores que têm estão realmente à altura da tarefa de defender a camisa que estão defendendo. Esta equipe é incapaz de vencer qualquer rival com cara e olhos e, na Espanha e na Europa, terá que enfrentar a penitência de jogar às quintas-feiras e o desafio de poder terminar entre os quatro melhores da liga, onde os pessimistas, que são os otimistas bem informados, não têm a menor certeza. Além dos escritórios e da bancada, o grande problema que Xavi enfrenta é estrutural. Seu Barcelona tem uma configuração melhor que a de seu antecessor, seus mecanismos de jogo estão de acordo com o que os torcedores querem e seu discurso é muito mais sustentável que o de Koeman. Isto é verdade. Tão real que seus resultados são os mesmos ou piores. Cada um por si.

O Barcelona está na UTI. Muito doente. Ele vem se recuperando há anos e agora é incapaz de se levantar, porque é muito fraco. Seu quadro clínico não mente. Ele tem a pior doença que um grande clube pode sofrer: ele se acostumou a perder. E quando um clube entra nesta inércia negativa, quando a equipe ainda não atingiu o fundo do poço, porque tudo é suscetível a piorar, a perspectiva é terrível. E a única solução para este mau paciente reagir é curá-lo através de susto, com um xarope composto de medidas drásticas e uma mão firme.

No lado técnico, falta ao Barcelona defensores que não são feitos de papelão, meio-campistas competentes e acima de tudo, goleadores. Sem dinheiro em caixa, estes só podem ser comprados se existirem vendas primeiro. A questão do milhão de dólares é: qual equipe vai querer pagar por jogadores que estão há anos-luz do que eles podem estar?

Sem direção, sem equipe e sem dinheiro, o Barcelona tem a obrigação de começar a cuidar do que tem e exigir, com toda a energia que puder reunir, atributos que alguém que veste essa camisa devem ter embutidos: amor próprio, rebeldia e orgulho. Xavi disse que o Barcelona não merece isto. O Busquets também repetiu que Barcelona não merece isto. É verdade, mas apenas meia verdade: os torcedores podem suportar uma viagem pelo deserto, podem até assimilar jogar na Liga Europa, podem processar que Messi não está mais lá e podem até tolerar que, sem dinheiro para assinar com novos jogadores, os jovens puxem o carrinho e exista dificuldades para entrar na próxima Liga dos Campeões. O que os torcedores não podem perdoar e o que o Barcelona não merece é uma equipe com seu amor próprio em baixa e sua rebeldia no chão. O que Barcelona não merece são pessoas que não entendem o que significa jogar pelo Barcelona.