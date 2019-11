Barcelona tem um plano claro: Lautaro e Haaland são os favoritos para substituir Suárez

O argentino e o norueguês são, no momento, os atacantes preferidos do clube catalão, que não quer abrir os cofres para contratar um novo camisa 9

Lautaro Martínez e Erling Haaland são os atacantes preferidos do para fazer uma sombra a Luis Suárez no elenco do time. Em todo elenco, somente o uruguaio não tem um reserva à altura e o Baarça, que há anos procura um jogador para a posição, vê no argentino ou no norueguês o jogador para fazer essa função.

Lautaro, inclusive, já encontrou o Barcelona nesta temporada pela Liga dos Campeões e fez gol, quando a visitou os catalães no Camp Nou e perdeu de 2 a 1 (o segundo jogo está marcado para 10 de dezembro, no Giuseppe Meazza). Sua atuação naquele jogo impressionou Eric Abidal e credenciou o camisa 10 da Inter a ser um dos nomes favoritos do Barça no momento.

O argentino vive grande fase no time italiano. Faz menos de dois anos que Lautaro veste a camisa da Inter mas ele já é considerado o principal jogador do clube e já é titular de sua seleção aos 22 anos.

O que pode dificultar a negociação é o preço que a Inter pedirá pelo atacante. No momento, seu valor está avaliado em 110 milhões de euros (R$ 511 milhões) mas pode subir para 200 milhões de euros (R$ 930 milhões) caso o contrato com o time italiano seja renovado. Isso seria um empecilho para a tão sonhada volta de Neymar ao Barcelona.

Mais ou menos a mesma quantia será necessária para tirar Haaland do modesto Red Bull Salzburg. O atacante sensação na Europa mira uma transferência para a Premier League, como revelou o próprio pai do jogador, e o Barcelona não parece estar muito disposto a investir tanto em um jogador de 19 anos que tem pouca experiência na elite do futebol. Mesmo com a impressão de que o noruguês será um sucesso rápido como foi Kylian Mbappé, o Barça está com um pé atrás.

Está cada vez mais claro que o Barcelona buscará um um jogador para a referência de ataque e tanto Lautaro quanto Martínez aparecem como boas opções para o time catalão.