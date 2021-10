Barcelona tem jogos decisivos para definir seu futuro - e o de Koeman

A derrota para o Bayern na Champions expôs complicações internas do Barça; situação do clube preocupa, podendo ficar para trás na busca por títulos

O Bayern de Munique abriu a defesa do Barcelona na Liga dos Campeões, e com isso, abriu também velhas feridas.

Foi uma exibição de futebol dos bávaros na terça-feira, e uma pela qual o Barça pagou o preço total da entrada como espectador, e não como participante.

E como toda boa exposição, os Blaugrana saíram se perguntando questões existenciais. Eles têm que decidir, como clube, o que querem. Qual caminho eles devem seguir?

Manter-se no caminho atual parece destinado a trazer aos catalães uma temporada sombria e sem alegria. Vencer times, como o Bayern, parece impossível, então a Champions League está fora de questão. Nos últimos três jogos em casa na competição, contra Juventus, Paris Saint-Germain e Bayern, viram a equipe perder por 10 a 1 no total.

O clube esperava lutar pelo menos pela La Liga, mas mesmo isso foi posto em dúvida pelas atuações instáveis ​​do Barcelona. O Real Madrid e o Atlético têm equipes mais fortes do que eles, enquanto o Sevilla tem melhores chances do que nunca, após os reforços de verão.

Para piorar as coisas, o Barça tem Pedri, Jordi Alba, Ansu Fati, Sergio Aguero e Ousmane Dembele fora de ação, esgotando um coletivo já mediano.

E taticamente, as coisas ainda não estão boas. O plano que o técnico Ronald Koeman escolheu contra o Bayern, seu sistema 3-5-2, foi claramente um 5-3-2 na realidade. Um 8 a 2, na pior das hipóteses, com Memphis Depay e Luuk de Jong deixados completamente perdidos na frente.

Não havia como o Barça se conectar com seus atacantes, pois tão grande era a distância entre o meio-campo e a linha de frente, tão profundo que a defesa havia afundado.

Koeman foi contratado para seus dias de glória no Barcelona como jogador, ao invés de suas realizações gerenciais, e isso está sendo mostrado. Isso explica, se não justifica de fato, a posição de controle do presidente Joan Laporta.

O chefe tem insistido, segundo relatos locais, com Koeman em um sistema 4-3-3, que ele usou no campeonato até agora, embora os desempenhos contra o Atheltic Club e Getafe tenham sido fracos.

Ser mantido na coleira por Laporta irritou Koeman, e eles brigaram em várias aparições na mídia e entrevistas, embora ambos tenham alegado que seu relacionamento ainda está intacto e "fluido".

A tensão entre eles não ajuda as coisas em campo, com a ruptura entre o futebol de 2009 no estilo Pep Guardiola que Laporta deseja, para se tornar "o rei do baile", e o híbrido de pragmatismo e medo de Koeman.

Os fãs também sentem isso, e jogadores como Sergi Roberto sofrem quando essa energia negativa é direcionada para eles. O defensor catalão, prestes a assinar um novo acordo com um contrato reduzido para ajudar o time, enfrentou críticas depois de ter sido substituido contra o Bayern, após ter recebido uma noite de castigo para se recuperar de Alphonso Davies e Leroy Sane.

A lesão na coxa de Pedri deu ao Barça uma chance de redenção em seu papel preferido de meio-campo, embora o adolescente Gavi tenha lutado o suficiente contra o Bayern para fazer a torcida de Camp Nou cantar seu nome em uma noite em que não havia muito mais o que cantar.

As próximas três partidas, todas no espaço de uma semana, podem ser fundamentais para o futuro de Koeman e para a natureza da temporada do Barcelona. Jogos do campeonato contra Granada, Cádiz e Levante: três balas para Koeman se esquivar.

Segundo alguns veículos na Espanha, perder qualquer um desses jogos vai levar Laporta a dar um fim à era Koeman. Essa escolha só seria surpreendente porque, se feita, deveria ter sido realizada no verão.

Nada do que o Barcelona mostrou nesta temporada foi surpreendente ou chocante, ainda é a mesma equipe com as mesmas deficiências e sem Lionel Messi. Os obstáculos para demitir Koeman foram o custo e a falta de uma substituição clara; ambos os problemas que não mudaram muito.

A demissão de Koeman não está sendo discutida, de acordo com fontes do clube, mas todo mundo está falando sobre isso, então é improvável que seja verdade.

A menos que Laporta entre em ação ou que os jovens tenham tempo e oportunidades - e não apenas como um golpe de relações públicas com a equipe totalmente derrotada pelo Bayern - isso pode acabar sendo uma temporada inútil e estéril para o Barcelona.

Um ano fantasma, antes que seu próximo capítulo comece. Ou anos fantasmas. Não é fácil subir de volta ao topo.