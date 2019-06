Barcelona tem camisa reserva amarela com faixa diagonal, diz site; melhor que 'versão Croácia'?

Novo modelo é uma homenagem a um uniforme antigo dos anos 1970 usado, entre outros, por Johan Cruyff

O deve anunciar o novo uniforme reserva em breve. O site Footy Headlines revelou que a próxima camisa número dois do clube deve ser amarela com duas faixas diagonais azul e grená da direita para a esquerda.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O Barça anunciou oficialmente a sua nova camisa titular, com um modelo que lembra a da seleção da .

O modelo homenageia um antigo uniforme usado nos anos 1970. Nomes como o de Johan Cruyff vestiram o modelo que é considerado icônico.

Os modelos do Barça para a temporada estão sendo alvo de brincadeiras na internet.

A seleção croata, postou uma 'cutucada' ao clube e escreveu: "Boa tentativa, Barcelona, mas você não consegue bater o xadrez vermelho e branco".

Já outra pessoa fez uma brincadeira com o nome dos jogadores do Barça misturando com os sufixos característicos dos nomes croatas. Lionel Messi, por exemplo, virou Messic.