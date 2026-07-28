No momento em que Marc Casadó embarcou no avião da comitiva do Barcelona rumo a East Midlands, o seu futuro estava mais suspenso no ar do que o próprio avião, depois de o treinador Hansi Flick ter aberto a porta à sua saída.

Segundo revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o técnico alemão comunicou à direção do clube catalão que não se oporia a ouvir as propostas apresentadas pelo jovem médio, convencido de que existe abundância de opções nesta posição, mesmo perante a lesão de Frenkie de Jong e a incerteza sobre a necessidade de se submeter ou não a uma cirurgia.

O Barcelona recusou uma proposta inicial que não correspondeu às suas aspirações financeiras e decidiu elevar o teto das suas exigências, aproveitando a loucura do atual mercado de transferências de verão. A direção fixou o preço de venda de Casadó, de 22 anos, em 40 milhões de euros, um negócio que representaria um lucro líquido para o clube segundo as regras do fair play financeiro, por ser um dos formados na academia "La Masia", pelo que a sua venda não exigirá qualquer amortização contabilística.

Casadó tem plena consciência da dimensão do interesse à sua volta, através do seu conhecido empresário Jorge Mendes, que dias antes se reunira num jantar com o presidente Joan Laporta, o diretor desportivo Deco e Alejandro Etxebarría, na véspera da apresentação de Karim Adeyemi, também ele um dos seus representados na agência "Gestifute".

Esta novidade surge em simultâneo com a continuidade do interesse saudita no jogador, numa altura em que os clubes sauditas demonstraram disponibilidade para pagar quantias avultadas, como aconteceu com o Al-Hilal, que recentemente desembolsou 80 milhões de euros pela contratação do extremo Crysencio Summerville, de 24 anos.

Casadó tinha participado na segunda parte da vitória amigável do Barcelona sobre a equipa do Europa por 4-1, na passada sexta-feira, na Cidade Desportiva.

O jogador atravessa uma clara quebra ao nível da utilização, pois depois de na temporada 2024-2025 ter disputado 2447 minutos como o décimo jogador mais utilizado e de ter recebido a primeira convocatória para a seleção espanhola, os seus minutos caíram na temporada passada para apenas 1397 em todas as competições, descendo para o décimo oitavo lugar na tabela dos mais utilizados.