Barcelona supera Real Madrid como clube mais valioso da Forbes; veja Top 10

Nova lista publicada pela revista avalia clube catalão em $ 4,76 bilhões, pouco a mais que o maior rival

Apesar de perder o El Clásico há dois dias, o Barcelona superou o Real Madrid como o clube mais valioso do mundo. A revista Forbes, em nova lista publicada apontou os catalães em primeiro, em um ranking que durante os últimos 16 anos ficou entre o maior rival e o Manchester United.

Avaliado em US$ 4,76 bilhões, o Barça vale no momento um pouco a mais que o Real Madrid (US$ 4,75 bilhões). Bayern de Munique, atual campeão europeu, Manchester United e Liverpool fecham o Top-5.

(Foto: Getty Images)

De acordo com a publicação, o valor médio dos clubes aumentou em relação a dois anos atrás: "Os 20 times de futebol mais valiosos do mundo valem em média US $ 2,28 bilhões cada, um aumento de 30% em relação a dois anos atrás, a última vez que publicamos o ranking".

Devido ao público limitado ou a ausência dele durante a pandemia, "a receita média das 20 equipes analisadas foi de $ 441 milhões para a temporada 2019-20, queda de 9,6% em relação a 2017-18".

Os dez primeiros da lista

O ranking, levando em conta os últimos 16 anos, teve a liderança dos Red Devils em 11 ocasiões, contra cinco dos merengues. O Paris Saint-Germain, nono colocado, entrou no Top-10, em grande estilo, com um aumento de 129% no seu valor.

Já a equipe comandada por Cristiano Ronaldo, estrela da Juventus deixou o Top-10 e está em 11º.