Barcelona: “Suárez sempre está lá”, elogia Valverde após vitória sobre o Real

O treinador, entretanto, reconheceu que a exibição da equipe nos 3 a 0 sobre o Real Madrid, na Copa do Rei, não foi das melhores

“Hoje nós fizemos três gols aqui e não tivemos tantas chances”, disse o técnico Ernesto Valverde, reconhecendo o exagero no placar de 3 a 0 que eliminou o Real Madrid da Copa do Rei. Com o resultado, o Barcelona chegou pela sexta vez consecutiva na final do certame. Suárez fez dois gols, enquanto Raphael Varane fez contra.

Apesar da felicidade por ter chegado a mais uma final, Valverde reconheceu, entretanto, que o Barça precisará melhorar para conseguir um bom resultado no El Clásico marcado para este sábado (02), desta vez pela Liga Espanhola.

“Tem a mesma importância que antes, e precisamos melhorar para ganharmos no sábado aqui. La Liga é a competição que nós todos queremos ganhar”, reconheceu Valverde. “Eles foram melhor no primeiro tempos, faltou intenção ofensiva para nós. Não conseguíamos jogar, perdíamos em determinados espaços e poderíamos ter sofrido um gol”.

(Foto: Getty Images)

Confira outros pontos da entrevista

Elogios a Luis Suárez

“Suárez é um goleador que está sempre lá. É agressivo e ambicioso, buscando o gol sempre”.

Gosto especial de eliminar o Real Madrid

“Quem passa para a final sai reforçado, mas nós chegamos à final. Precisamos ganhar”.

Atuação de Messi

“Temos outros jogadores que não são Leo (Messi) e fazem gols. Luis Suárez tem muita história no Barça, e Leo não faz apenas gols, ele cria muito”.

Dembélé

“No primeiro tempo ele não esteve bem com a bola e teve perdeu algumas que nos prejudicou. Mas na segunda parte ele esteve muito bem nos espaços”.

