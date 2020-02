Barcelona sofrerá sem Messi o que o Real sofreu sem Cristiano Ronaldo, diz Guardiola

Para o ex-técnico do Barça é inevitável que os times sofram sem seu maior craque

Pep Guardiola, ex-técnico do , acredita que, quando Lionel Messi deixar o time, as dificuldades enfrentadas serão as mesmas que o enfrentou com a saída de Cristiano Ronaldo, em 2018.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

“Quando Messi deixar o Barça, eles vão precisar de algum tempo para se reajustar. É inevitável", disse o treinador do City, em entrevista ao Post United. Segundo ele, as dificuldades são inevitáveis quando se trata de um jogador como Ronaldo e Messi, que marcam “40 ou 50 gols por temporada”, nas palavras do próprio Guardiola.

Mais artigos abaixo

Mais times

A temporada de 2018-19, a primeira depois da saída de Ronaldo, foi realmente difícil para o Real, que sentiu na pele o que é perder seu maior ídolo. Com o português foram três títulos seguidos de Liga dos Campeões e, na temporada seguinte a sua saída, o time terminou sem ter conquistado nenhum título.

Os boatos sobre uma possível relação enfraquecida entre Messi e o Barcelona começaram depois da briga do craque argentino com o secretário técnico do clube, Eric Abidal. No entanto, estes são fortemente negados pelo Barça, que diz que o argentino estava feliz comop sempre no treino da quarta-feira (5).