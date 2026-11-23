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Lamine Yamal vai desfalcar o Barcelona no próximo jogo da Champions League, contra o Sabah, no Azerbaijão, após sofrer uma lesão no tornozelo. O jovem jogou mesmo com dores e ajudou a equipe a conseguir uma virada dramática sobre o Villarreal, mas agora será poupado para evitar o agravamento do problema.

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Barcelona perde Yamal por lesão

O Barcelona estará sem Yamal na viagem ao Azerbaijão pela Champions League nesta semana. O atacante de 19 anos foi oficialmente descartado do confronto europeu decisivo contra o Sabah após sofrer uma lesão no tornozelo. O ponta precisou de tratamento médico para o problema antes do duelo de domingo contra o Villarreal.

Apesar das preocupações iniciais com sua condição física, ele acabou sendo considerado apto para começar a partida no Camp Nou. Yamal disputou os 90 minutos da dramática vitória de virada por 3 a 2 do Barcelona. Agora, porém, a equipe médica do clube decidiu poupá-lo do compromisso europeu no meio da semana para ajudar em sua recuperação.

Atuação movimentada contra o Villarreal

O jovem teve uma tarde movimentada contra o Villarreal antes da confirmação de sua situação médica. Ele perdeu um pênalti importante no primeiro tempo, quando o Barcelona, surpreendentemente, passou a perder por dois gols em casa.

No entanto, Yamal mostrou sua força mental e foi decisivo para recolocar a equipe na partida após o intervalo. Ele deu a assistência para Fermín Lopez marcar o segundo gol do Barcelona no jogo.

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O jovem ponta seguiu oferecendo perigo constante no ataque durante todo o segundo tempo, enquanto os donos da casa buscavam os três pontos. Ele também participou diretamente do gol da vitória, marcado contra pelo defensor Pau Navarro, do Villarreal.

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Yamal mantém temporada individual impressionante

Yamal teve um início de temporada eletrizante pelo Barcelona. O jovem já marcou 13 gols e deu 13 assistências em apenas 17 partidas pelo clube até aqui.

Esse desempenho excepcional no ataque fez com que o jogador terminasse em terceiro lugar na votação da prestigiosa Bola de Ouro no mês passado. Ele também tem sido uma presença constante, com 20 partidas como titular em todas as competições por clube e seleção nesta temporada.

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O atacante já havia sofrido uma leve lesão no joelho durante um compromisso com a seleção, o que o tirou da vitória da Espanha sobre a Tchéquia pela Liga das Nações da Uefa. No entanto, voltou a jogar três dias depois, em uma derrota para a Inglaterra, e retornou ao Barcelona sem qualquer lesão.

Substitutos prontos para viagem a Baku

O Barcelona agora precisa encontrar uma maneira de substituir em campo, em Baku, seu atacante mais produtivo. A comissão técnica tem várias opções de destaque para escalar entre os titulares contra o Sabah.

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Karim Adeyemi e Gabriel Jesus estão entre os principais candidatos à vaga de Yamal no time titular. Quem for escolhido provavelmente atuará ao lado de Raphinha e Anthony Gordon em um perigoso ataque do Barcelona.

O clube espera que Yamal se recupere rapidamente após o descanso necessário no meio da semana. A equipe médica prevê que ele esteja plenamente à disposição para a visita ao Deportivo A Coruña pela LaLiga, no domingo.