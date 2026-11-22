O Villarreal abriu 2 a 0, depois que Tajon Buchanan inaugurou o placar aos cinco minutos, antes de Tani Oluwaseyi marcar o segundo gol aos sete.
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De acordo com o perfil espanhol especializado em estatísticas "MisterChip", o Barcelona não ficava dois gols atrás no placar após 7 minutos de uma partida do Campeonato Espanhol desde 21 de dezembro de 1980, quando sofreu dois gols do Athletic Bilbao, aos quatro e aos sete minutos, ambos marcados por Manu Sarabia, pai de Eder Sarabia, atual técnico do Espanyol.
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Aquela partida terminou com derrota do Barcelona por 4 a 1, depois que Sarabia completou seu hat-trick.
No entanto, o que aconteceu diante do Villarreal é inédito no estádio do time catalão, que nunca havia sofrido dois gols tão rapidamente em casa em toda a sua história no Campeonato Espanhol.
Além disso, o gol de Oluwaseyi, que fez 2 a 0 com apenas 6 minutos e 10 segundos, é o segundo gol mais rápido já sofrido pelo Barcelona em seu estádio na história da LaLiga.
Os casos mais rápidos até então tinham sido contra o Valencia, em 1932, quando o Barcelona perdia por dois gols de diferença até os oito minutos, antes de conseguir a virada e vencer por 3 a 2, e contra o Real Madrid, em 2025, quando sofreu o segundo gol aos 14 minutos e depois virou o jogo para vencer por 4 a 3.
O gol de Buchanan também teve um significado especial para o jogador canadense, que havia marcado apenas dois gols em 29 partidas disputadas fora de casa pelo Campeonato Espanhol.
E os dois gols foram justamente contra o Barcelona: o primeiro no confronto entre as equipes que terminou com vitória do Villarreal por 3 a 2, em Montjuïc, em 2025, e o segundo na partida deste domingo, com um chute de pé direito de fora da área.
O Villarreal marcou 11 gols em suas últimas 4 visitas ao estádio do time catalão pelo Campeonato Espanhol.
Apenas 5 equipes haviam conseguido marcar 11 gols ou mais em 4 visitas consecutivas à casa do Barcelona na história da LaLiga.
O Athletic Bilbao lidera a lista com 14 gols, no período de 1942 a 1946, seguido pelo Real Madrid, com 13 gols entre 1960 e 1964.
O Atlético de Madrid, por sua vez, marcou 12 gols entre 1994 e 1996, mesma quantidade alcançada pelo Hércules no período de 1941 a 1956.
O Villarreal chegou a 11 gols em suas quatro últimas visitas ao estádio do Barcelona, entre 2024 e 2026, igualando a marca do Deportivo La Coruña entre 2001 e 2003.
O Barcelona entrou em campo contra o Villarreal na liderança da LaLiga, com 33 pontos, à frente do vice-líder Real Madrid apenas no saldo de gols. O time merengue conquistou uma vitória no fim do jogo neste sábado, por 2 a 1, sobre o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu.
O Real Madrid perdia por 1 a 0, mas garantiu a vitória com gols de Jude Bellingham e Carlos Espí.