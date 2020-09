Barcelona: 'silêncio' institucional sobre Messi, 'carinho' na fachada das redes sociais

Redes sociais do clube catalão agem como se o maior ídolo da sua história nem tivesse cogitado a saída do Camp Nou e causam estranheza

A decisão de Lionel Messi de permanecer no Barcelona, noticiada em primeira mão e com exclusividade pela Goal, mexeu com o mundo do futebol, que já esperava vê-lo em outra equipe após o fracasso retumbante na derrota por 8 a 2 para o de Munique pela . A despeito de se tornar um dos assuntos mais comentados do planeta, a diretoria do preferiu o silência. Em nenhum momento foi comentado qualquer coisa a respeito das reclamações de Messi sobre os últimos anos no clube culé.

Como se não bastasse o silêncio do presidente Josep María Bartomeu a respeito do maior jogador da história do Barcelona, as redes sociais do clube têm adotado uma prática curiosa de praticamente "fechar os olhos" para tudo o que aconteceu nas últimas semanas e para as claríssimas declarações de Messi de que estaria infeliz no único clube de sua vida profissional.

Bartomeu, que tem sofrido cada vez mais pressão para renunciar, e teve sua gestão considerada um "desastre" pelo camisa 10. A última vez que Bartomeu apareceu em público para falar oficialmente em nome do Barcelona foi na coletiva de imprensa da despedida de Ivan Rakitic, que voltou ao . A entrevista aconteceu na última quarta-feira, dia 02 de setembro. Desde então reina o silêncio do homem forte do Barça.

Mais times

Bartomeu parece acuado diante do poder de influência de Messi. Amado pelos torcedores e admirado pelos rivais, o craque argentino parece entender que não é maior que o Barça, mas é muito maior que Bartomeu. Talvez por medo de entrar em maior choque contra o camisa 10, o mandatário barcelonista sabe que, apesar do "fico" de Messi, ele está em posição de extrema vulnerabilidade e deve entender que tentar se defender pode ser ainda pior para sua imagem.

Mais artigos abaixo

O jornal Marca destaca que os líderes da oposição a Bartomeu valorizaram as palavras de Messi e eles deverão tentar usar isso contra atual presidente. Embora o "fico" de Messi tenha dado certo alívio ao barcelonismo, é difícil pensar que os membros da oposição conseguirão mudar o pensamento de Messi em relação ao seu futuro.

Como foi citado, a única menção que o clube fez da entrevista exclusiva da Goal foi uma declaração de amor de Messi ao clube.

💙❤️ Leo #Messi: “Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca” pic.twitter.com/s1rLBlWn1V — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 4, 2020

Em outra postagem, a imagem de Messi ainda é usada para fazer a divulgação da nova terceira camisa do Barça. A montagem, de gosto e qualidade bastante duvidosos, não passou batida na internet e se tornou piada nas redes sociais.

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 7, 2020

A relação de Messi e o Barça parece completamente estremecida e com prazo para acabar. Enquanto isso, Bartomeu tenta não piorar a situação se escondendo atrás da figura máxima que trouxe as maiores glórias recentes ao clube catalão.