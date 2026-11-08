Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP
Traduzido por

Barcelona, seu campo de provas favorito: Julián Álvarez segue com o festival de tortura

J. Alvarez
G. Simeone
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Argentina
Espanha

Complexo argentino implacável

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Barcelona sofreu um golpe logo no início do aguardado duelo contra o Atlético de Madrid, depois que os donos da casa conseguiram balançar as redes e abrir o placar no estádio Metropolitano, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, num começo emocionante que esquentou o clima da partida.

O gol veio através de Giuliano Simeone, que aproveitou um passe preciso de seu compatriota argentino Julián Álvarez, traduzindo o início forte do Atlético de Madrid em uma vantagem antecipada.

A jogada começou com um cruzamento rasteiro enviado por Álvarez dentro da grande área, antes que Giuliano Simeone surgisse por trás em alta velocidade e mandasse a bola com sucesso para o fundo das redes, em meio à alegria da torcida do Atlético de Madrid, que comemorou a vantagem de seu time.

Após o gol, o jornal espanhol "As" destacou os números chamativos de Julián Álvarez diante do Barcelona, apontando que o time catalão representa o adversário preferido do atacante argentino.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 de nov. de 2026

ATM

ATM

O jornal escreveu: "Julián Álvarez participou de sete gols contra o Barcelona em 10 jogos por todas as competições com a camisa do Atlético de Madrid, depois de marcar quatro gols e dar três assistências, sendo o maior número de participações em gols dele diante de qualquer outro adversário".

A rede de estatísticas Opta revelou a lista das equipes contra as quais Julián Álvarez mais participou de gols com a camisa do Atlético de Madrid em todas as competições, com o Barcelona liderando a lista com 7 participações em gols, sendo 4 gols e 3 assistências.

Tottenham e Real Madrid aparecem na segunda posição, com 5 participações cada um; contra o time inglês, Álvarez marcou 3 gols e deu duas assistências, enquanto contra o clube merengue fez 4 gols e deu uma assistência.

A lista também incluiu Valladolid, Real Betis e Rayo Vallecano, com 4 participações em gols contra cada equipe; contra o Valladolid marcou 3 gols e deu uma assistência, contra o Real Betis fez dois gols e deu duas assistências, enquanto contra o Rayo Vallecano marcou 4 gols.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google