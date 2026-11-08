O Barcelona sofreu um golpe logo no início do aguardado duelo contra o Atlético de Madrid, depois que os donos da casa conseguiram balançar as redes e abrir o placar no estádio Metropolitano, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, num começo emocionante que esquentou o clima da partida.

O gol veio através de Giuliano Simeone, que aproveitou um passe preciso de seu compatriota argentino Julián Álvarez, traduzindo o início forte do Atlético de Madrid em uma vantagem antecipada.

A jogada começou com um cruzamento rasteiro enviado por Álvarez dentro da grande área, antes que Giuliano Simeone surgisse por trás em alta velocidade e mandasse a bola com sucesso para o fundo das redes, em meio à alegria da torcida do Atlético de Madrid, que comemorou a vantagem de seu time.

Após o gol, o jornal espanhol "As" destacou os números chamativos de Julián Álvarez diante do Barcelona, apontando que o time catalão representa o adversário preferido do atacante argentino.

O jornal escreveu: "Julián Álvarez participou de sete gols contra o Barcelona em 10 jogos por todas as competições com a camisa do Atlético de Madrid, depois de marcar quatro gols e dar três assistências, sendo o maior número de participações em gols dele diante de qualquer outro adversário".

A rede de estatísticas Opta revelou a lista das equipes contra as quais Julián Álvarez mais participou de gols com a camisa do Atlético de Madrid em todas as competições, com o Barcelona liderando a lista com 7 participações em gols, sendo 4 gols e 3 assistências.

Tottenham e Real Madrid aparecem na segunda posição, com 5 participações cada um; contra o time inglês, Álvarez marcou 3 gols e deu duas assistências, enquanto contra o clube merengue fez 4 gols e deu uma assistência.

A lista também incluiu Valladolid, Real Betis e Rayo Vallecano, com 4 participações em gols contra cada equipe; contra o Valladolid marcou 3 gols e deu uma assistência, contra o Real Betis fez dois gols e deu duas assistências, enquanto contra o Rayo Vallecano marcou 4 gols.