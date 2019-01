Barcelona segue negociação com Rabiot e não descarta transferência ainda em janeiro, diz jornal

Volante terá o contrato com o Paris Saint-Germain encerrado no meio do ano, mas pode deixar o clube parisiense em breve

Adrien Rabiot está cada vez mais próximo do Barcelona. Após o volante se recusar a renovar o contrato com o PSG e já liberado para sair de graça no meio do ano, o clube catalão ainda aguarda alguns detalhes para concretizar a assinatura.

De acordo com o Mundo Deportivo, o clube catalão está trabalhando em constante contato com Véronique Rabiot, mãe e representante do jogador, para tentar chegar a um acordo final. Ainda segundo a publicação, uma possível chegada do jogador ao Camp Nou ainda em janeiro não é descartada.

Rabiot, que voltou a treinar com os companheiros de PSG na última sexta-feira (4), foi afastado dos jogos por uma decisão da direção após se recusar a renovar o vínculo.