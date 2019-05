Barcelona se prepara para saída de jogadores, após declaração de presidente

Josep María Bartomeu disse que é normal para o clube vender e comprar diversos novos jogadores a cada verão europeu

Se as notícias sobre mudanças no já eram quentes ao longo da semana, ficaram ainda mais após a derrota para o Valencia por 2 a 1 na final da Copa do Rei neste sábado.

Declarações do presidente Josep María Bartomeu após a partida deram a entender que as mudanças devem acontecer em breve. “Todo ano novos jogadores chegam”, disse Bartomeu. “Até agora confirmamos De Jong e estamos trabalhando para trazer mais alguns e vender outros. É o que acontece em todo verão”.

O cartola só não quis dar nomes e detalhes das transações: “Sempre teremos novos jogadores, mas não é o momento de falar sobre isso”, disse. “A temporada acaba com o título de . Não era pra ser na e seguimos em frente”.

Entre os principais nomes que devem sair estão os brasileiros Philippe Coutinho e Malcom, além do zagueiro Samuel Umtiti e do meia Ivan Rakitic. As contratações mais próximas são a do zagueiro Matthijs De Ligt, do e Antoine Griezmann, que já anunciou que irá deixar o .