Barcelona se beneficiou! Acusações estrondosas abalam a arbitragem espanhola após a noite do minuto 107

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Deportivo La Coruña emitiu um comunicado oficial no qual criticou a arbitragem de Elizabeth Calf Valentín em sua partida contra o Barcelona, manifestando sua indignação com a marcação de um tempo de acréscimos prolongado no segundo tempo, depois que o confronto se estendeu até o minuto 107 e presenciou o gol de empate da equipe catalã.

Publicidade

O clube galego considerou que o prolongamento da partida para além do tempo determinado é algo inaceitável, depois que a equipe de arbitragem anunciou oito minutos de acréscimos, antes de o jogo seguir por mais nove minutos adicionais e de o Barcelona marcar o gol de empate (1 a 1) aos 102 minutos.

O Deportivo esclareceu, em seu comunicado divulgado após a partida disputada no último domingo, válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol Feminino, que a gestão do tempo afetou diretamente o andamento do confronto e o seu resultado final, exigindo que as entidades competentes revisem o ocorrido e apresentem esclarecimentos a respeito.

O prolongamento da partida até os 107 minutos é injustificável

O comunicado do clube afirmou: “O Deportivo expressa seu profundo descontentamento e sua recusa categórica à arbitragem durante a partida de domingo diante do Barcelona, especificamente devido à má gestão do tempo acrescido, que afetou diretamente o andamento da partida e o seu resultado final”.

Publicidade Publicidade

E acrescentou: “Quando o placar indicava a vantagem do Deportivo por um gol a zero, a equipe de arbitragem anunciou oito minutos de acréscimos no segundo tempo, devendo esse período começar aos 92 minutos, o que significa que a partida deveria ter terminado aos 100 minutos. Mas o confronto seguiu, de forma incompreensível e injustificável, até os 107 minutos, depois que o Barcelona marcou o gol de empate aos 102 minutos, ou seja, após ultrapassado o tempo acrescido”.

Tópicos relacionados

O clube afirmou que esse prolongamento não se baseia, em seu ponto de vista, em justificativas objetivas, considerando que ele levanta questionamentos sobre a integridade da competição, especialmente porque o episódio veio depois de duas rodadas anteriores nas quais, segundo o clube, sua equipe foi prejudicada por decisões de arbitragem.

O Deportivo apontou que mais de quatro mil espectadores acompanharam a partida das arquibancadas e testemunharam o que descreveu como o prejuízo sofrido pela equipe, afirmando que sua torcida e suas jogadoras merecem respeito e igualdade de oportunidades.

Publicidade

Pedidos de revisão da arbitragem

O clube galego ressaltou que o futebol feminino merece os mesmos critérios de profissionalismo e as garantias competitivas aplicadas nas demais competições, considerando que o desenvolvimento do torneio está ligado à melhoria da qualidade da arbitragem, à padronização dos critérios e ao fortalecimento da confiança dos clubes na gestão das competições.

Publicidade

O Deportivo exigiu que as entidades competentes analisem o que ocorreu durante a partida, apresentem as explicações necessárias e tomem as medidas que impeçam a repetição de episódios como esse, afirmando que seu comprometimento com o futebol feminino não o impedirá de contestar as decisões que considere prejudiciais às suas jogadoras ou que atentem contra a integridade da competição.