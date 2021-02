Barcelona se apequena em jogos grandes e se complica na Copa do Rei

O aproveitamento contra os times fortes é baixo: preocupação para a sequência da Champions e da Copa

Se os títulos são ganhos contra os times pequenos e perdidos contra os modestos, o Barcelona não deve sonhar em ser campeão nesta temporada. O time de Ronald Koeman não tem conseguido passar pelos adversários mais expressivos, tanto na Espanha, quanto na Europa.

O Barcelona de Koeman é um time em reconstrução, é verdade, mas a equipe não está correspondendo à sua história. Os culés conseguiram 21 vitórias na atual temporada, mas poucas foram contra times fortes, seja na Liga, Copa do Rei ou Liga dos Campeões.

"Não somos bons o suficiente para brigar pela Liga dos Campeões", disse Lionel Messi há um ano, surpreendendo a todos pela sinceridade. Hoje, porém, vemos que ele pode ter dito a verdade. Qaundo se encontrou com os grandes, o Barcelona se apequenou.

Hoje, o Barça ocupa a terceira colocação da La Liga, mas poderia ser líder se não fossem os dez pontos perdidos contra os rivais. Contra o Real Madrid, tomou 3 a 1 em pleno Camp Nou, do Atlético de Madrid perdeu por 1 a 0 no Wanda Metropolitano, contra Sevilla (fora) e Valencia (em casa), foram dois empates, 1 a 1 e 2 a 2, respectivamente. Dos grandes, levou apenas contra o Athletic, tanto no turno, quanto no returno.

Na Copa do Rei, da qual corre o risco de ser eliminado depois de um revés por 2 a 0 contra o Sevilla no jogo de ida da semifinal, o cenário se repete. Na final da Supertaça, perdeu de 3 a 2 para o Athletic, em La Cartuja.

E, para a preocupação do time que quer convencer Lionel Messi a ficar, na Champions o cenário não é muito diferente. O time catalão ia muito bem no Grupo G, venceu fácil o Ferencvaros, da Hungria, bateu a Juventus, na Itália - sem Cristiano Ronaldo, é verdade - e o Dínamo Kiev. No returno, porém, quando encontrou uma Juve com seu craque em campo, apanhou dentro de casa, na derrota por 3 a 0.

Agora, o desafio das oitavas de final é contra o poderoso PSG, finalista da competição na temporada passada. Mesmo sem Neymar, que se lesionou e não estará recuperado a tempo do duelo, o time francês ainda é forte e um dos favoritos ao título, cenário perfeito para que o Barça, também desfalcado, volte a se “apequenar”.