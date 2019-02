Barcelona sai na frente de Chelsea e Real Madrid em briga por joia sérvia

O jogador sérvio joga no Frankfurt e é o maior goleador da Bundesliga; já despertou interesse de grandes clubes da Europa

O Barcelona está liderando a briga pela contratação do atacante Luka Jovic, do Eintracht Frankfurt.

Segundo apurações da Goal, o Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique estão observando de perto a evolução do jogador sérvio, que aos 21 anos já soma 19 gols marcados em 29 partidas nesta temporada.

Dados tais números, o clube alemão espera completar a assinatura permanente do jogador que o Benfica lhe cedeu no verão. O Frankfurt irá executar a sua opção de compra ao clube português, de 6 milhões de euros (cerca de R$ 25,3 milhões) para depois vender ao maior clube que oferecer a maior proposta. Seu preço inicial seria de 60 milhões de euros (cerca de R$ 253 milhões), embora a diretoria do time alemão pudesse aceitar ofertas de cerca de 35 milhões (cerca de R$ 147,7 milhões), caso recebam ofertas menores do que o esperado.

O Barça está buscando um novo atacante, já que pretende contratar um substituto para Luis Suárez, depois de terem emprestado Kevin-Prince Boateng ao Sassuolo em janeiro.

Enquanto isso, o Chelsea também está tentando fortalecer suas posições de ataque, mas há a incerteza sobre o futuro do treinador Maurizio Sarri em Stamford Bridge, e a chegada de Gonzalo Higuaín, que fez Jovic preferir a Catalunha que o time de Londres.

Higuaín poderia deixar o clube no próximo verão, mas os Blues optariam por estender seu empréstimo por um ano ou mais, ou contratar o argentino da Juventus por 36 milhões de euros.

Caso não dê certo a contratação com o Barça, Jovic também estaria feliz em retornar ao seu antigo treinador do Frankfurt, Niko Kovac, atual técnico do Bayern de Munique. Lá, ele provavelmente seria o substituto de Robert Lewandowski.

De qualquer forma, o agente de Jovic, Fali Ramadani, está se preparando para uma janela de transferências movimentada. O próprio jogador está encantado de ser vinculado com os melhores clubes do mundo.

"Estou honrado que clubes tão grandes mostrem interesse em mim", disse ele ao Sportsbuzzer . "Mas agora estou feliz por estar aqui em Frankfurt e me sinto bem aqui, estou concentrado no Eintracht Frankfurt, essa é minha principal prioridade".

Com 14 gols na Bundesliga nesta temporada, Jovic é o maior artilheiro do torneio, acima do próprio Lewandowski, Marco Reus ou Paco Alcacer. O sérvio construiu um bom relacionamento com seus companheiros de ataque, Sebastien Haller e Ante Rebic, que ajudam o Frankfurt a ocupar o sétimo lugar na tabela.