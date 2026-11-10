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O Barcelona voltou a consultar o Bayern de Munique sobre a disponibilidade do zagueiro Jonathan Tah antes da abertura da janela de transferências de janeiro. Atual campeão de La Liga, o clube busca no mercado um defensor experiente para jogar ao lado da jovem promessa Pau Cubarsi no centro da defesa.

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Barcelona faz nova consulta sobre alemão

Segundo o jornalista da Sky Germany Florian Plettenberg, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, e o técnico Hansi Flick consultaram a situação atual do jogador de 30 anos da seleção alemã na Baviera. Os dois principais responsáveis pelas decisões do clube continuam a ter o alto zagueiro em grande consideração enquanto buscam reforçar as opções defensivas para a segunda metade da temporada. Por isso, o Barcelona fez contato para avaliar se seria possível fechar um acordo na janela de inverno.

Interesse anterior precedeu ida ao Bayern de Munique

Tah é um nome conhecido dos dirigentes do Camp Nou, que já haviam estudado sua contratação em 2025, quando seu contrato com o Bayer Leverkusen estava perto do fim. Embora o Barcelona tenha considerado seriamente a contratação na época, acabou decidindo não avançar, e ele se juntou ao rival nacional Bayern de Munique.

Desde que chegou à Allianz Arena, o experiente zagueiro se firmou como titular absoluto dos campeões da Bundesliga. Em 67 partidas por todas as competições pelo clube alemão, contribuiu com três gols e três assistências e consolidou seu lugar na equipe titular.

Saída na janela de inverno está completamente descartada

Apesar do interesse renovado do Barcelona, o jornalista alemão observa que uma transferência no meio da temporada não é considerada viável nas circunstâncias atuais. Tah está plenamente adaptado a Munique e tem contrato de longo prazo até o verão de 2029, enquanto o Bayern não tem nenhuma intenção de autorizar sua saída em janeiro.

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Assim, não se espera que os campeões espanhóis avancem além da consulta inicial. Além disso, relatos anteriores indicam que Flick e sua equipe de recrutamento prefeririam contratar um zagueiro canhoto de origem para dar mais equilíbrio à defesa.

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Alvos alternativos lideram lista para janeiro

Com uma transferência de Tah praticamente descartada para a janela de inverno, o zagueiro do Manchester United Lisandro Martinez, cujo contrato em Old Trafford termina em 2027, agora se destaca como a opção mais viável para o Barcelona. O clube catalão também foi associado, ainda que de forma preliminar, a possíveis contratações do zagueiro Natan, do Real Betis, e do defensor Piero Hincapie, do Arsenal. Deco e Flick precisam agora decidir qual alvo alternativo buscar quando a janela de transferências abrir em janeiro.