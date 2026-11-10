Barcelona faz nova consulta sobre alemão
Segundo o jornalista da Sky Germany Florian Plettenberg, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, e o técnico Hansi Flick consultaram a situação atual do jogador de 30 anos da seleção alemã na Baviera. Os dois principais responsáveis pelas decisões do clube continuam a ter o alto zagueiro em grande consideração enquanto buscam reforçar as opções defensivas para a segunda metade da temporada. Por isso, o Barcelona fez contato para avaliar se seria possível fechar um acordo na janela de inverno.
Interesse anterior precedeu ida ao Bayern de Munique
Tah é um nome conhecido dos dirigentes do Camp Nou, que já haviam estudado sua contratação em 2025, quando seu contrato com o Bayer Leverkusen estava perto do fim. Embora o Barcelona tenha considerado seriamente a contratação na época, acabou decidindo não avançar, e ele se juntou ao rival nacional Bayern de Munique.
Desde que chegou à Allianz Arena, o experiente zagueiro se firmou como titular absoluto dos campeões da Bundesliga. Em 67 partidas por todas as competições pelo clube alemão, contribuiu com três gols e três assistências e consolidou seu lugar na equipe titular.
Saída na janela de inverno está completamente descartada
Apesar do interesse renovado do Barcelona, o jornalista alemão observa que uma transferência no meio da temporada não é considerada viável nas circunstâncias atuais. Tah está plenamente adaptado a Munique e tem contrato de longo prazo até o verão de 2029, enquanto o Bayern não tem nenhuma intenção de autorizar sua saída em janeiro.
Assim, não se espera que os campeões espanhóis avancem além da consulta inicial. Além disso, relatos anteriores indicam que Flick e sua equipe de recrutamento prefeririam contratar um zagueiro canhoto de origem para dar mais equilíbrio à defesa.
Alvos alternativos lideram lista para janeiro
Com uma transferência de Tah praticamente descartada para a janela de inverno, o zagueiro do Manchester United Lisandro Martinez, cujo contrato em Old Trafford termina em 2027, agora se destaca como a opção mais viável para o Barcelona. O clube catalão também foi associado, ainda que de forma preliminar, a possíveis contratações do zagueiro Natan, do Real Betis, e do defensor Piero Hincapie, do Arsenal. Deco e Flick precisam agora decidir qual alvo alternativo buscar quando a janela de transferências abrir em janeiro.