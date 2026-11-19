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O Barcelona retomou a busca pelo zagueiro Luka Vuskovic, do Brighton & Hove Albion, ao fazer novo contato pelo croata de 19 anos. Contratação recorde do clube por 50 milhões de libras, ele também despertou forte interesse de Real Madrid e Liverpool após um início de destaque na costa sul da Inglaterra.

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Barcelona intensifica busca por reforço para a defesa

Segundo o TEAMtalk, o Barcelona está entre os clubes mais interessados em Vuskovic, que rapidamente despontou como um dos principais jovens zagueiros da Europa. O jogador da seleção croata chegou ao Brighton vindo do Tottenham Hotspur apenas em julho de 2026 , por 46 milhões de libras iniciais, valor que pode chegar a 50 milhões de libras com bônus, e assinou um contrato de cinco anos, válido até 2031. O Brighton também tem a opção de prorrogar o vínculo por mais 12 meses.

Contratação recorde se firma na boa campanha

Depois de chamar a atenção em uma passagem por empréstimo pelo Hamburgo na Bundesliga na temporada passada, Vuskovic não demorou a se adaptar às exigências físicas da elite do futebol inglês. O jovem foi titular em cada uma das 10 primeiras partidas do Brighton na Premier League de 2026-27 e rapidamente se tornou peça indispensável no centro da defesa.

Seu domínio pelo alto, a tranquilidade com a bola nos pés e a imposição física têm sido fundamentais para a solidez defensiva da equipe em um início de temporada excepcional sob o comando do técnico Fabian Hurzeler. Essas atuações seguras ajudaram a levar o clube da costa sul à segunda posição na tabela da Premier League , com 22 pontos, apenas cinco atrás do atual campeão e líder Arsenal.

Gigantes europeus acompanham o jovem zagueiro

As atuações consistentes na Inglaterra naturalmente atraíram a atenção de alguns dos maiores clubes do mundo, muito além da Catalunha. A reportagem afirma que o Liverpool acompanha de perto o jovem croata como possível sucessor de Virgil van Dijk no centro da defesa a longo prazo, enquanto o Real Madrid também monitora sua rápida evolução como parte de seu planejamento futuro para a posição.

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Outros gigantes europeus, incluindo o Bayern de Munique , demonstraram diferentes níveis de interesse pelo zagueiro de 19 anos. No entanto, a publicação observa que Vuskovic está atualmente adaptado e feliz no Amex Stadium, onde joga regularmente pela equipe principal e tem a total confiança do técnico.

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Brighton descarta saída em janeiro

É improvável que o Brighton autorize qualquer saída no meio da temporada, em janeiro, enquanto busca com força uma vaga na Champions League. Sem cláusula de rescisão que possa ser acionada no próximo verão europeu e com um contrato de longo prazo em vigor, o Brighton tem uma posição forte nas negociações. Fontes acreditam que a janela mais realista para uma transferência seja o verão europeu de 2027, quando Vuskovic terá 20 anos e o Brighton poderá exigir um valor muito superior ao que pagou ao Tottenham.