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Ferran Torresgetty

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Barcelona rejeita a primeira oferta! Disputa com o PSG por herói espanhol da Copa do Mundo entra na fase decisiva

La Liga
F. Torres
Mercado da bola
Campeonato Francês
Barcelona
PSG

A disputa por Ferran Torres, herói da Espanha na Copa do Mundo, entra na fase decisiva.

Como a agência de notícias AFP soube nesta segunda-feira com o clube de Torres, o Barcelona, o campeão espanhol rejeitou uma oferta no valor de 40 milhões de euros do vencedor da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, pelo atacante.

"As negociações entre Barça e PSG continuam", disse, no entanto, uma fonte do clube catalão. O próprio Torres, segundo informações de vários veículos espanhóis, já deu seu aval para uma transferência para Paris. "Tenho contrato com o Barcelona, mas no futebol nunca se sabe", disse o jogador de 26 anos durante a pré-temporada nos Estados Unidos.

Torres havia dado à Espanha o segundo título na final da Copa do Mundo contra a Argentina, em meados de julho, ao marcar na prorrogação. Ele joga pelo Barcelona desde uma transferência de 55 milhões de euros em 2021 e marcou 40 gols em 94 partidas oficiais nas últimas duas temporadas. Sob o comando do técnico Hansi Flick, Torres foi utilizado regularmente como substituto de Robert Lewandowski.

Após a transferência do atacante polonês para o Chicago Fire e a saída do inglês Marcus Rashford, que voltou ao Manchester United depois de um empréstimo, o Barcelona reorganiza seu setor ofensivo. Uma transferência do astro atacante argentino Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, não se concretizou até agora, mas Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, e Anthony Gordon, do Newcastle United, já foram contratados.

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