Barcelona reencontra um velho conhecido de Champions League

Em fevereiro ocorrerá a quarta vez que Barcelona e Lyon se encontrarão, nas três anteriores só deu Barça

A cerimônia de sorteio das oitavas de final da Champions League colocou frente a frente vários gigantes do Velho Continente.

O Barcelona não pegou um time desses considerados "gigantes", inclusive, seu oponente sorteado é um velho conhecido: Olympique Lyonnais, ou, o Lyon.

Os jogos de fevereiro e março marcarão a quarta oportunidade em que as duas equipes se enfrentam na Champions League. A melhor notícia para o Barça é a seguinte: os franceses nunca venceram os espanhois em sua história.

Os duelos anteriores ocorreram na fase de grupos das temporadas 2001/02 e 2007/08, além das oitavas de final de 2008/09.

Em 2001/02, o Barça venceu por 2 a 0 no Camp Nou com gols de Kluivert e Rivaldo. Na volta, os espanhois fizeram 3 a 2, com gols dos mesmos dois e um de Gerard.

Na temporada 2007/08, já com Lionel Messi no time e sob o comando de Rijkaard o Barça venceu por 3 a 0 no Camp Nou e empatou em 2 a 2 na França, que contou com gols de Messi e Juninho Pernambucano.

Já na jornada seguinte, pelas oitavas de final da competição, o Barça empatou na casa do Lyon e goleou dentro de casa. O placar de 5 a 2 no Camp Nou mostrou a superioridade do time treinado por Guardiola que ganharia o triplete ao final da temporada.