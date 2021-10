Barcelona reconhece problemas, mas dá voto de confiança a Koeman

Time da Catalunha perdeu o clássico para o Atlético de Madrid por 2 a 0, mas técnico ganha suporte da diretoria

Foi uma semana a se esquecer para os torcedores do Barcelona. Em um intervalo de quatro dias, o time comandado por Ronald Koeman jogou duas partidas, por duas competições diferentes. Sofreu duas derrotas, levou cinco gols e não marcou nenhum. Mesmo com esse momento conturbado, que ficou claro com o incômodo de Gerard Piqué, a diretoria do Barça continua a bancar o treinador holandês no cargo e reconhece problemas de montagem de elenco.

Nq quarta-feira (29/9), o Barça viajou a Portugal e foi derrotado por 3 a 0 para o Benfica, de Jorge Jesus. Já no sábado (2), o Barça foi à capital espanhola e perdeu por 2 a 0, com um gol marcado pelo velho conhecido Luis Suárez.

Antes da partida contra o Atlético, o presidente do Barça confirmou que Ronald Koeman continuará como técnico da equipe principal. "Koeman seguirá como treinador independentemente do resultado de hoje", falou o presidente, que foi seguido pela afirmação do vice-presidente esportivo do clube dizendo que não havia planos de trocar o treinador.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na coletiva de imprensa após o duelo, Koeman agradeceu o gesto da diretoria e reconheceu que precisa de resultados com a equipe blaugrana.

"Falamos nesta manhã. Coisas do elenco, do momento do clube e outras coisas. Pelo menos há clareza agora. Eu tenho a confiança [da diretoria], mas, claro, sei que depende muito dos resultados", falou o holandês.

Koeman assistiu ao jogo contra o Atleti das tribunas ao lado de Jordi Cruyff (Foto: Getty Images)

Um dos destaques da partida foi o ex-Barça, Luis Suárez. Dispensado pelo próprio Ronald Koeman quando assumiu o cargo de técnico do Barça, ele deixou claro que poderia ainda ser muito útil ao Barcelona, que vive um momento difícil de reconstrução após a saída de Lionel Messi para o PSG.

Mais artigos abaixo

No atual momento, o Barça ocupa apenas a nona posição em LaLiga e Gerard Piqué, em entrevista a Movistar, deixou claro que estão todos incomodados.

"É uma situação complicada. Estamos sofrendo, eu tenho que ser honesto em relação a isso", declarou o defensor.

A próxima partida do Barcelona será após a pausa para os jogos das seleções, quando enfrenta o Valencia, em 17/10, no Camp Nou.