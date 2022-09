Barcelona, Real Madrid e Juventus monitoram Vitor Roque, do Athletico

Atacante é o mais jovem a marcar na Libertadores

O Mundo Deportivo publicou uma notícia destacando as qualidades do atacante Vitor Roque, de 17 anos, do Athletico Paranaense. Segundo o veículo espanhol, clubes como Barcelona, Real Madrid e Juventus estariam de olho no jovem. No entanto, a GOAL apurou que o clube não está negociando o jogador.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Vitor Roque já marcou seis gols com a camisa do Furacão, dois deles na Libertadores. Em sua estreia marcou contra o Libertad, na Arena da Baixada, tornando-se o jogador mais jovem a marcar na Libertadores. O gol da classificação diante do Estudiantes, em La Plata, pelas quartas-de-final, também é do atacante. No Brasileirão, o garoto marcou quatro vezes.

Anunciado em abril deste ano, o Furacão pagou R$ 24 milhões pelo atacante, maior investimento da história do clube em um jogador. O valor é referente à multa contratual, que foi dividido entre Cruzeiro (50%), América-MG (35%) e a família de Roque (15%).

Em entrevista recente à TV do clube, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Athletico, contou como convenceu o jogador.

"Você tem que vender sonhos para uma pessoa. Você tem que pegar um menino como Vitor Roque e vender sonhos para ele. É entender aquela necessidade dele e realmente mostrar para ele que o caminho que você tem é o melhor pra ele alcançar a necessidade dele", disse Mattos.