Barcelona, Real Madrid e Atlético têm um problema em comum: a defesa

Setores defensivos têm dado dor de cabeça os tradicionais times espanhóis em La Liga e na Champions League

A goleada do Paris Saint Germain sobre o por 3 a 0 é apenas o último exemplo de um mal que afeta os três grandes nomes em : Real Madrid, Atlético e . Os favoritos ao título do torneio espanhol estão tendo dificuldades nos setores defensivos neste início de temporada.

REAL MADRID

Após Zinedine Zidane apostar em Thibaut Courtois, o desempenho do goleiro não corresponde à confiança demonstrada pela equipe técnica do Real Madrid. Não houve um único jogo, tanto em La Liga como na , em que Courtois não sofreu gols.

Além dos problemas com Courtois, a defesa dos blancos demonstra atuações longe do esperado. Ainda que tenha ausências por conta de lesões, em especial com Marcelo, Zidane não encontrou a maneira tática ideal para o setor.

ATLÉTICO DE MADRID

No caso do , a quantidade de gols sofridos por uma defesa que sempre foi considerada uma das melhores da Europa é mais impressionante. Neste início de temporada o time comandado por Simeone viu a rede ser vazada por quatro vezes em La Liga e duas na Champions.

Apesar de ter marcado dois gols diante da - feito incomum ao tratar-se da equipe italiana - em primeira partida da fase de grupos, o Atlético sofreu outros dois. A irregularidade da defesa impediu que o clube saísse de campo com os três primeiros pontos no maior torneio da do Velho Continente.

Este fato indica que a zaga espanhola ainda não desenvolveu e cresceu em 2019-20, uma vez que as mudanças que ocorreram precisam ser implementadas à equipe de Simeone.

BARCELONA

Enquanto isso, no Barcelona, Ter Stegen, um dos goleiros mais confiáveis, recebeu sete gols no campeonato. Este é um recorde negativo para a equipe da Catalunha, que desde 2000/01 não tinha um início de temporada abaixo da média.

O único jogo que o time não foi vazado ocorreu durante o empate em 0 a 0 contra o , na partida de estreia da Champions League.