Barcelona, Real e mundo do futebol homenageia mãe de Guardiola, vítima do coronavírus

Dolors tinha 82 e não resistiu à doença; o mundo do futebol se uniu em solidariedade ao treinador

O falecimento de Dolors Sala Carriò, mãe de Pep Guardiola, fez o mundo do futebol se unir mandando forças e conforto ao treinador do .

Dolors tinha 82 anos e foi internada há alguns dias com sintômas da covid-19. A infecção por coronavírus foi confirmada e ela não resistiu à doença.

Confira mensagens dos clubes em apoio à Guardiola.

Todos do clube enviam sua mais sincera simpatia neste momento mais angustiante para Pep, sua família e todos os seus amigos. — Manchester City (@ManCityPT) April 6, 2020

Desde el FC lamentamos la pérdida de Dolors Sala, en estos momentos tan difíciles, y nos sumamos a las muestra de pésame, especialmente para Pep Guardiola, familiares y amigos. Descanse en paz. https://t.co/h2pm0IS4si — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 6, 2020

"Do Barcelona, lamentamos a perda de Dolors Sala, nestes tempos difíceis, e nos juntamos às condolências, especialmente para Pep Guardiola, familiares e amigos. Descanse em paz", lamentou o ex-clube de Guardiola.

Everyone at is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnited https://t.co/vN3impeJy4 — Manchester United (@ManUtd) April 6, 2020

"Todos no Manchester United estão triste ao saber desta terrível notícia. Mandamos nossos sentimentos e condolências a Pep e sua família", escreveu o Manchester United.

We're deeply saddened by this heartbreaking news.



Sending our love and strength to Pep and his family at this difficult time 💙❤️ https://t.co/V13JiPZZcP — (@Arsenal) April 6, 2020

"Estamos profundamente tristes com esta notícia de quebrar o coração. Mandamos nosso amor e força a Pep e sua família neste momento de dificuldade", disse o Arsenal.

El C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 6, 2020

"O Real Madrid lamenta profundamente o falecimento de Dolors Sala Carrió, mãe de Pep Guardiola. Nosso clube que mostrar suas condolências à sua samília e seus entes queridos", publicou o Real Madrid, que colocou um sinal de luto em sua foto de perfil.

Lieber Pep, der gesamte FC ist in Trauer mit Dir und Deiner Familie verbunden! https://t.co/8WWXlmMq8u — FC Bayern München (@FCBayern) April 6, 2020

"Caro Pep, todo o FC Bayern está tristemente conectado a você e sua família!", afirmou o ex-clube do treinador.

The thoughts and condolences of all of us at the Premier League are with Pep, his family and his friends at this difficult time. — Premier League (@premierleague) April 6, 2020

"Os pensamentos e condolências de todos nós da Premier League estão com Pep, sua família e seus amigos neste momento difícil", escreveu a Premier League.

Deepest condolences from everybody at FC. Our thoughts are with Pep and his family at this time. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 6, 2020

"As mais profundas condolências de todos do Liverpool FC. Nossos pensamentos estão com Pep e sua família neste momento", afirmou o Liverpool.

Everyone at Spurs sends their deepest condolences. Our thoughts are with Pep and his family at this time 💙 — Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 6, 2020

"Todos no Spurs mandam suas mais profundas condolências. Nossos pensamentos estão com Pep e sua família neste momento", disse o Tottenham.

A FC Milano e Antonio Conte expressam suas condolências ao técnico Pep Guardiola e sua família neste momento de luto.#FCIM — Inter (@Inter_br) April 6, 2020

Nossas condolências ao Pep Guardiola, sua família, amigos e todos do M. City. Nossos pensamentos estão com vocês neste momento! 🙏🏼💙



Our condolences to Pep Guardiola, his family, friends and everyone at M. City. Our thoughts are with you at this time! 🙏🏼💙@ManCityPT @ManCity https://t.co/Q90bh4lRXP — Sport Club (de 🏡) (@Paysandu) April 6, 2020

Confira mensagens de jogadores a Guardiola

La meva família i jo enviem el nostre condol al Pep i a la seva família per la pèrdua de la seva mare Dolors en el dia d’avui.

Que Déu consoli els seus cors. 🙌🏾🙏🏾🙌🏾🙏🏾@PepTeam @ManCity — Fernandinho (@fernandinho) April 6, 2020

"Minha família e eu enviamos nossas condolências a Pep e sua família pela perda de sua mãe, Dolors, hoje. Que Deus conforte seus corações", escreveu Fernandinho, jogador de Guardiola no City.

Prayers and thoughts are with Pep and Pere's family & loved ones today. Heartbreaking news 💔 pic.twitter.com/7Z4gJfZ7BA — Aymeric Laporte (@Laporte) April 6, 2020

"Orações e pensamentos estão com a família de Pep e Pere e todos seus queridos hoje. Notícia de cortar o coração", escreveu o zagueiro.

Thoughts are with Pep and his family at this time. One team. pic.twitter.com/wUKnhRG9vi — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) April 6, 2020

"Pensamentos com Pep e sua família neste momento. Um time", publicou De Bruyne.

Hearing about the loss of Pep's mother has deeply saddened us.

We would like to express our sorrow and condolences to you and your family. She and you will be a part of our prayers from now on. 🙏🏼

Stay strong Pep! — Franck Ribéry (@FranckRibery) April 6, 2020

"Ouvir sobre a perda da mãe de Pep nos entristeceu muito. Gostaríamos de expressar nossos lamentos e condolêncas para você e sua família. Você e ela estarão em nossas orações a partir de agora", escreveu Ribery, que trabalhou com Guardiola no Bayern.