Barcelona: Rafinha exalta Arthur, defende Coutinho e pede paciência a Malcom

Durante entrevista, o meio-campista, que se recupera de uma grave lesão, avaliou os seus compatriotas no Camp Nou

Recuperando-se de uma lesão no joelho que lhe tirou de praticamente toda a temporada, Rafinha deixou temporariamente a condição de jogador para ocupar a vaga de torcedor do Barcelona.

E nesta função um tanto quanto inusitada, o brasileiro aproveitou para analisar, durante entrevista para a Rádio Marca, as suas impressões sobre os compatriotas do elenco barcelonista. Confira abaixo!

Rafinha sofreu lesão no início da temporada (Foto: Getty Images)

Coutinho

(Foto: Getty Images)

“Ele é muito bom. Quando as coisas não vão bem, criticam ele. Está contribuindo e ajudando o time. Pedem gols por ele ser um extremo, mas o que ele dá e a forma como encaixa, vamos que nos ajuda de forma extraordinária. Ele é barato para a sua qualidade”.

Arthur

(Foto: Getty Images)

“Admiro muito o jogo do Arthur. É incrível como um brasileiro pode ser tão parecido com um europeu por causa do jogo. É difícil roubar uma bola dele, é admirável a forma como ele move a equipe. Sendo tão jovem, e em seu primeiro ano, está demonstrando um nível incrível”.

Malcom

(Foto: Getty Images)

“É um jogador extraordinário. O problema são as oportunidades, falta continuidade. Mas ele precisa ter paciência para ganhar confiança”.