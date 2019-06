Barcelona quer fazer 100 milhões de euros com transferências no mercado

Barça espera receber um bom dinheiro com a saída de alguns atleta nesta janela de transferências de futebol internacional. Quem pode deixar o Camp Nou

O precisa de dinheiro antes de 30 de junho para ir às compras já no primeiro dia de janela de transferências internacional. Esse é o plano da diretoria, que sabe a necessidade de fazer caixa e liberar espaço na folha salarial.

Toda essa ideia é para o clube poder entrar na briga pelas contrataçãos de Matthijs De Ligt e Antoine Griezmann, que são nomes que alimentam a esperança para reforçar o seu plantel que já conta com a chegada de Frenkie De Jong.

O clube trabalha por tarefa para fechar o destino de vários jogadores que não continuarão em Barcelona. À espera de saber o que decide o clube sobre o futuro de "pesos pesados" como Ivan Rakitic, Philippe Coutinho e Samuel Umtiti, que não têm continuidade 100% garantido, agora prioridade Cule vai resolver a situação de jogadores que devem deixe sim ou sim.

São, principalmente, os casos de Cillessen, André Gomes e Denis, com muitas opções a serem transferidas, e também Rafinha e Cucurella, envolvidas em outras situações. A intenção do clube seria conseguir 100 quilos para estes cinco jogadores, para poder financiar, pelo menos, uma das contratações de De Ligt ou, na falta deste, de Griezmann.

Cillesen, depois das rondas com o e o , ainda não tem ofertas firmes. Ele quer ir ao Premier e é possível que ele acabe encontrando um clube. Barcelona é claro que não vai continuar, mas não quer perder uma boa chance de fazer uma "caixa". Ele tem valor entre 25 e 30 milhões. Como em Valência, onde Neto poderia deixar Mestalla se boas ofertas viessem.

Denis Suarez Outro que poderia pousar em Valência é Denis Suárez, depois de sua má experiência no . Marcelino sabe do que é capaz, o menino quer jogar por Marcelino e agora será necessário esperar que e Barcelona cheguem a um acordo. Por enquanto, o clube está pedindo cerca de 20 milhões. Demais para um Valencia que quer pagar muito menos.

André Gomes Você tem cartaz na Premier League, dois clubes interessados ​​e Barcelona estão confiantes de que, como aconteceu com Lucas Digne e Yerri Mina no ano passado, ter uma boa tentativa de se livrar do Português, que não vai vestir a camisa Barcelona, ​​equipe em que sofreu um calvário e não conseguiu. Eles esperam obter 25 "quilos" para o André.

Cucurella Comprado pelo SD , o Barcelona agora está considerando ativar sua cláusula de recompra para o jogador, que fez uma temporada magnífica em Ipurúa. De qualquer forma, se o Barça desse o passo, seria revendê-lo, por sua vez, para clubes no exterior. "Cucu" é o objeto de desejo de dois grandes nomes da , os dois Borussias, e também do . O clube quer levar uma fatia.

Rafinha Sua situação é bem complexa. Ele acabou de superar uma lesão grave, ele tem ofertas de equipes suficientes e é o clube que tem que gerenciar seu destino. Na época, ele acabou emprestando com a opção de comprar no , que não o exercitou e devolveu o jogador ao Can Barça. O clube medita se deve cedê-lo ou transferi-lo. Eles valorizam você em cerca de 25 milhões de euros.