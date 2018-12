Barcelona? Que nada! Rodrygo sonhava com o Real Madrid desde a infância

O meia-atacante santista já é esperado com ansiedade pelos torcedores madridistas

Joia mais nova oriunda da base santista, Rodrygo já é esperado no Real Madrid em um prazo de cerca de sete meses. O jovem, contratado pelos merengues por 45 milhões de euros, tinha o sonho de jogar pela equipe do estádio Santiago Bernabéu e nem quis saber de uma oferta do Barcelona quando soube do interesse madridista.

“O Madrid chegou a um acordo com o Santos, antes de outras equipes, porque o Rodrygo desde criança sonha com isso. O Barcelona e outros grandes clubes também o queriam, mas ele escutou a oferta do Madrid e não teve dúvidas”, afirmou o seu empresário, Nick Arcuri, em entrevista ao AS.

Arcuri também garantiu que Rodrygo pode jogar ao lado de Vinícius Junior. Ambos atuam preferencialmente pela ponta-esquerda, sendo que o santista também costuma cair mais para outras posições de ataque.

“Acho que eles são compatíveis, complementam-se muito bem. Eles são jovens, com um talento especial que realmente pode ajudar o Madrid durante muito tempo em suas carreiras”.