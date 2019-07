Barcelona pronto para renovar com Messi em acordo até os 36 anos do argentino

Faltam dois anos para expirar o atual vínculo do craque argentino com o clube catalão

De acordo com informações da ESPN, o já começa a preparar a oferta de um novo contrato para Lionel Messi. O vínculo seria estendido por mais quatro anos e terminaria com Messi aos 36 anos. O argentino atualmente tem 32 e está em seus dois últimos anos de contrato com a equipe catalã.

As negociações devem ser conduzidas pelo presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, que conversará com Jorge Messi, pai do jogadior e seu empresário. Há a opção de uma extensão do contrato até 2022, mas o clube deve oferecer um novo acordo.

O Barcelona ainda vive a expectativa de um possível retorno de Neymar. Griezmann, a nova contratação da equipe falou que "muitas coisas ainda podem acontecer" sobre esse tema.

Bartomeu sabe que não seduzirá Messi somente com a questão financeira, mas parte dessa renovação deverá passar pela promessa de o Barça continuar a melhorar seu elenco, já que Messi busca conquistar outra , já que a última vencida foi em 2015. Por isso nomes como o de David Alaba já são especulados na equipe. Para ter dinheiro para essas contratações, o clube já começa a se mobilizar para tentar vender jogadores. Malcom e Rafinha são os principais candidatos a deixar o Camp Nou nessa temporada.

O último contrato que Messi assinou com o clube foi em 2017. O jogador argentino chegou ao clube catalão em 2000, após ser observado na base do Newell's Old Boys. Messi tinha apenas 13 quando chegou ao clube da Catalunha.