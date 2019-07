Barcelona pretende depositar multa e contratar Griezmann nesta sexta

Clube catalão não anunciará reforço até que La Liga envie a notificação validando o negócio de 120 milhões de euros. Advogado do atleta mediará acordo

O Barcelona tem a intenção de ativar, na manhã desta sexta-feira (12), a cláusula de rescisão de Antoine Griezmann. Segundo o diário Mundo Deportivo, um advogado do jogador irá à sede de para concretizar a transação em nome dos catalães.

O anúncio do francês pelo clube não será feito até que a organização do Campeonato Espanhol valide o pagamento da liberação do jogador. A ideia é receber a liberação da entidade para poder confirmar o negócio.

No Camp Nou, o atacante assinará um contrato de cinco temporadas, até junho de 2024. Ele espera a confirmação das tratativas para viajar à Catalunha, onde iniciará os trabalhos ao lado dos demais companheiros.

A apresentação no Camp Nou será a portas fechadas, devido às obras para manutenção no gramado do estádio. A data também é uma incógnita e depende do sinal verde de La Liga.

A equipe de Ernesto Valverde iniciará os trabalhos na segunda-feira (15), um dia depois de ter realizado os exames físicos e médicos.